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Росрыболовство: необходимости запрещать промысел из-за разлива мазута нет

Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне нет. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании правкомиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава ведомства отметил, что, по данным ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов, ситуация стабильная. Господин Шестаков подчеркнул, что рыбаки работают в значительном удалении от зоны ЧС. Кроме того, уловы исследуют на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила, что ситуация с пробами воды, взятой в разных участках акватории, стабильная. Пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам.

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора отобрали в Новороссийске 14 января пробы хамсы (мороженой), добытой в акватории Черного моря. Их, а также пробы черноморской мидии, выращенной в Туапсинском районе и морской форели (охлажденной) садкового содержания в Сочи, отправят на исследование в Москву.

Сегодня, 17 января, в Темрюкском районе Краснодарского края завершили обваловку кормовой части находящегося на мели танкера «Волгонефть-239». Сейчас укрепляют внешний обвалочный контур для защиты от возможной непогоды и штормов. С кормы танкера начали откачивать нефтепродукты. Эту работу, в том числе вывоз мазута, планируют завершить до конца января.

Следующее заседание правительственной комиссии пройдет 24 января. Виталий Савельев отметил, что вместе с членами комиссии планирует снова посетить Краснодарский край, чтобы на месте ознакомиться с результатами проделанной работы.

Татьяна Ручкина

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