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Специалисты начали откачивать мазут с кормы танкера «Волганефть-239»

Начата откачка и вывоз мазута с кормы танкера «Волгонефть-239». Мероприятия планируется завершить до конца января, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Минприроды России

Фото: Минприроды России

Состоялось заседание правкомиссии по ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Известно, что завершена обваловка кормы находящегося на мели танкера «Волгонефть-239», укрепляется внешний обвалочный контур. Сейчас прорабатывается сценарии подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212».

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что в течение недели оперативная группа его ведомства работала в Краснодарском крае и на Крымском полуострове. Министр подчеркнул, что контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий будет пристальным.

Как рассказал руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов оперативному штабу Краснодарского края, судовые системы и систему подогрева восстановили, начали подогрев нефтепродуктов для последующей выгрузки. Мазут марки М-100 становится текучим и может быть выгружен при температуре около +45 градусов. Сейчас температура воды вокруг судна составляет +8 градусов. Для того чтобы нагреть мазут до необходимой температуры, потребуется три дня. После этого судовые насосы смогут поднять мазут и выгрузить его на берег. Нефтепродукты будут выгружаться по специальным грузовым магистралям, которые прошли проверку на герметичность. Автомобили-мазутовозы с подогревом будут перевозить нефтепродукты и грузить их в цистерны. После этого мазут отправят в место, указанное на грузовой линии.

По словам руководителя, два котла вырабатывают горячий пар, который по изолированным трубам поднимается из машинного отделения в горловины танков, где нагревает мазут. Внутри танков установлены змеевики, способствующие равномерному прогреву мазута. Охлаждаясь, пар превращается в воду и возвращается в машинное отделение к паровому котлу. Там он снова нагревается и поступает в танки. Этот процесс происходит непрерывно.

Алина Зорина

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