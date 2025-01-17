СК начал проверку из-за насилия над школьником под Североуральском

Следственный комитет начал проверку сообщения о насилии над подростком в одной из школ Североуральска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе проверки следователем СК России устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали произошедшему»,– говорится в сообщении. Сотрудники Следкома установят степень тяжести вреда, которую нанесли здоровью подростка, проведут экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об избиении мальчика в школе №13 в поселке Черемухово под Североуральском сообщила депутат местной думы Ольга Коптяева на своей странице во «Вконтакте». О ситуации она узнала от местной жительницы. Депутат указала, что школьник подвергается систематическому буллингу, в том числе издевательствам и избиениям.

«Не знаю, чей ребенок наносит удары парню и кто его родители и родня, но данным фактом должны заинтересоваться сотрудники полиции и СК»,– написала госпожа Коптяева, выразив опасение, что дальнейшие избиения могут привести к серьезным последствиям. При этом, как указала депутат, руководство школы знает о ситуации, но не предпринимает никаких мер.