В ГК «Продимекс» отмечают хорошие всходы озимой пшеницы

Аномально теплые погодные условия, сложившиеся в Центрально-Черноземном регионе, способствуют хорошей всхожести посевов озимой пшеницы, рассказали специалисты ГК «Продимекс». На территории Воронежской области к середине января устойчивый снежный покров так и не образовался, но благодаря повышенной температуре воздуха практически во всех хозяйствах ГК «Продимекс» в регионе получены дружные всходы озимой пшеницы. «Состояние посевов на сегодняшний день опасений не вызывает», отмечают в компании.

Фото: ГК «Продимекс»

В первой декаде февраля воронежские агропредприятия «Продимекс» планируют начать мониторинг состояния посевов озимых методом отбора монолитов. Он проводится совместно с ФГБУ «Россельхозцентр». В ходе мониторинга будет определена жизнеспособность растений и содержание в них сахаров.

На текущий момент агропредприятия ремонтируют сельскохозяйственную технику, на склады активно поступают запасные части. Семена, средства защиты растений, удобрения, необходимые для весенней посевной кампании, законтрактованы и доставляются на склады предприятий.

Зимний период используется в компании и для повышения квалификации специалистов агропредприятий. Проходит внутреннее обучение сотрудников агрономических и инженерных служб. Совместно с компаниями-партнерами организуются семинары и круглые столы, на которых обсуждаются практические и теоретические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур.

По информации ГК «Продимекс», все сахарные заводы компании в Воронежской области завершили переработку сахарной свеклы. Суммарно предприятиями было переработано более 4,2 млн тонн сырья и выработано свыше 650 тыс. тонн сахара.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.