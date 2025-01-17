Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ГК «Продимекс» отмечают хорошие всходы озимой пшеницы

Аномально теплые погодные условия, сложившиеся в Центрально-Черноземном регионе, способствуют хорошей всхожести посевов озимой пшеницы, рассказали специалисты ГК «Продимекс». На территории Воронежской области к середине января устойчивый снежный покров так и не образовался, но благодаря повышенной температуре воздуха практически во всех хозяйствах ГК «Продимекс» в регионе получены дружные всходы озимой пшеницы. «Состояние посевов на сегодняшний день опасений не вызывает», отмечают в компании.

Фото: ГК «Продимекс»

В первой декаде февраля воронежские агропредприятия «Продимекс» планируют начать мониторинг состояния посевов озимых методом отбора монолитов. Он проводится совместно с ФГБУ «Россельхозцентр». В ходе мониторинга будет определена жизнеспособность растений и содержание в них сахаров.

На текущий момент агропредприятия ремонтируют сельскохозяйственную технику, на склады активно поступают запасные части. Семена, средства защиты растений, удобрения, необходимые для весенней посевной кампании, законтрактованы и доставляются на склады предприятий.

Зимний период используется в компании и для повышения квалификации специалистов агропредприятий. Проходит внутреннее обучение сотрудников агрономических и инженерных служб. Совместно с компаниями-партнерами организуются семинары и круглые столы, на которых обсуждаются практические и теоретические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур.

По информации ГК «Продимекс», все сахарные заводы компании в Воронежской области завершили переработку сахарной свеклы. Суммарно предприятиями было переработано более 4,2 млн тонн сырья и выработано свыше 650 тыс. тонн сахара.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...