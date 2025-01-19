Квартиры отдохнули на праздниках

На рынке долгосрочной аренды квартир продолжается сезонное снижение цен. За счет ограниченного спроса в период январских каникул за последний месяц средние показатели опустились примерно на 1%. Тренд поддерживается ростом предложения, которое происходит в том числе за счет выхода в сегмент аренды инвестиционных лотов в недавно сданных домах. В феврале-марте на рынке начнется оживление, а цены могут стабилизироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в середине января составила 31,7 тыс. руб., двухкомнатных — 44,7 тыс. руб. За месяц значения сократились на 1% и 0,9% соответственно, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». В компании обращают внимание, что снижение средних значений на рынке прослеживается уже четыре месяца, но его темпы замедляются. В декабре отрицательная коррекция оценивалась в 2–3%.

Согласно подсчетам «Этажей», в крупнейших городах страны «однушки» сейчас сдаются в среднем за 32,4 тыс. руб. в месяц. Это на 0,3% дешевле, чем в декабре. Сохраняется сезонная коррекция средних ставок аренды, поясняют в компании. В «Яндекс Аренде» зафиксировали, что в городах-миллионниках арендные квартиры за январь подешевели в среднем на 1,6%, до 36 тыс. руб. в месяц. Медианная ставка рассчитывается по всем типам комнатности. Согласно «Авито Недвижимости», в России в целом средняя стоимости арендного лота сейчас 32 тыс. руб. Показатель остается стабильным.

Наиболее выраженное снижение средней стоимости аренды однокомнатных квартир за последний месяц в «ЦИАН.Аналитике» отметили в Перми — на 5,9%, до 25,4 тыс. руб. в месяц. В «Этажах» зафиксировали сокращение на 2,1% показателей в Самаре и Тюмени, до 28,2 тыс. и 27,5 тыс. руб. в месяц соответственно. Одновременно в Санкт-Петербурге, согласно «ЦИАН.Аналитике», однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 1,4%, до 42,5 тыс. руб. в месяц. В Омске прирост составил 2,5%, до 25 тыс. руб.

В Москве, согласно «ЦИАН.Аналитике», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в январе составила 68,8 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 1,3% к декабрю. Год к году динамика достигла 23%. Замдиректора управления аренды квартир компании «Инком—Недвижимость» Оксана Полякова говорит, что наиболее бюджетные квартиры в городе сейчас сдаются за 37 тыс. руб. в месяц. Некоторые собственники, по ее словам, оказались готовы снизить стоимость лотов на фоне сезонного сокращения активности потенциальных арендаторов на 39% за месяц.

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев говорит, что в России в целом спрос на долгосрочную аренду жилья за месяц сократился на 6%, но год к году — вырос на 14%. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов заметил годовой прирост на 2%. Это, по его мнению, отражает естественное перераспределение спроса: в условиях низкой доступности покупки жилья потребители активнее изучают возможности по его аренде.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова отмечает, что непосредственно сейчас спрос на рынке во многом формируют арендаторы, ищущие более комфортные ценовые предложения.

В начале года подобрать бюджетные предложения действительно может быть проще: квартиры в целом сдаются медленнее, и такие варианты дольше остаются в экспозиции, говорит руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Но существующие ставки, по словам госпожи Павлиновой, все же на 10–15% расходятся с их ожиданиями.

Объем предложения арендного жилья на крупнейших рынках России за последние 30 дней при этом вырос на 5%, говорит Алексей Попов. В «Авито Недвижимости» отмечают увеличение экспозиции год к году на 42%. Оксана Полякова обращает внимание, что на рынок аренды влияет разница в стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках. Продавать квартиру, купленную в новостройке, невыгодно: выходя на сегмент готового жилья, она существенно теряет в цене, поясняет эксперт. Поэтому инвестиционные квартиры, по мнению госпожи Поляковой, будут активнее пополнять арендную экспозицию. Нередко новые объекты сдаются дороже, чем лоты в старом жилом фонде. Это может влиять на средние цены.

Но существенных колебаний средней стоимости предложения аналитики пока не ждут. Ольга Павлинова предполагает, что динамика может быть лишь незначительной. Господин Попов отмечает, что в феврале-марте на рынке аренды обычно сезонное оживление. Это, по его мнению, приведет скорее к стабилизации цен. Роман Жуков предполагает, что в текущем году арендное предложение продолжит пополняться инвестиционными лотами и нераспроданным вторичным предложением, но и спрос поддержат несостоявшиеся покупатели. На этом фоне эксперт прогнозирует умеренный рост медианных ставок. Константин Каменев не исключает, что, если стоимость ипотеки будет снижаться, на рынке купли-продажи жилья начнет реализовываться отложенный спрос. Это приведет к сокращению интереса к аренде.

Александра Мерцалова