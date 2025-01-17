Смерть водителя «Башавтотранса» на вручении ключей связали с переработками

Верховный суд Башкирии подтвердил законность решения Гострудинспекции, установившей связь между смертью 63-летнего работника Стерлитамакского филиала ГУП «Башавтотранс» и переработками.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, водителю стало плохо 14 марта 2024 года на территории у Уфа-Арены, где он вместе с коллегами принимал новые автобусы. Водителю стало плохо во время построения для проведения инструктажа. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за хронической ишемической болезни сердца.

Производственный характер несчастного случая оспорило региональное отделение Социального фонда, выплачивающего единовременную страховую выплату. В фонде полагали, что несчастный случай со смертельным исходом не связан с производством, так как причиной смерти пострадавшего в заключении медорганизации указано общее заболевание.

Расследование установило, что водитель регулярно привлекался к сверхурочной работе без письменного согласия. Так, в 2023 году он отработал сверх нормы 855 часов при максимально допустимых 120, за два с половиной месяца 2024 года переработка составила 137 часов. Из-за нагрузок у водителя развилась ишемическая болезнь сердца, то есть косвенная связь между наступившей смертью и нарушением работодателем режима труда и отдыха работника установлена, посчитали в Гострудинспекции.

Майя Иванова