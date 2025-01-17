Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гостиницу «Тешебс» в Геленджике выставили на торги за 148 млн рублей

В селе Архипо-Осиповка выставили на продажу гостиницу «Тешебс», принадлежащую банкроту ООО «РД-Маш», с начальной ценой в 148,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав единого лота входят: пятиэтажное здание спального корпуса площадью 3 тыс. кв. м, трансформаторная подстанция, а также право аренды на земельный участок площадью 16,9 тыс. кв. м по улице Луговая, 28.

Торги назначены на 6 февраля, задаток составляет 10% от начальной стоимости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РД-Маш» зарегистрировано в 1999 году в Москве. Компания занимается деятельностью музеев. Учредитель — Анна Авоян. Выручка предприятия за 2022 год составила 1,4 млн руб., убыток — 2,9 млн руб.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «РД-Маш» банкротом в декабре 2023 года. Инициатором банкротства компании выступил Департамент городского имущества Москвы из-за долга 74,5 млн руб. Еще один кредитор предприятия — ИФНС №5 по г. Москве, размер задолженности общества составил 8,1 млн руб.

В сентябре 2024 года учредителя ООО «РД-Маш» Анну Авоян Арбитражный суд города Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 18,4 млн руб.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...