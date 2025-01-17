Гостиницу «Тешебс» в Геленджике выставили на торги за 148 млн рублей

В селе Архипо-Осиповка выставили на продажу гостиницу «Тешебс», принадлежащую банкроту ООО «РД-Маш», с начальной ценой в 148,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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В состав единого лота входят: пятиэтажное здание спального корпуса площадью 3 тыс. кв. м, трансформаторная подстанция, а также право аренды на земельный участок площадью 16,9 тыс. кв. м по улице Луговая, 28.

Торги назначены на 6 февраля, задаток составляет 10% от начальной стоимости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РД-Маш» зарегистрировано в 1999 году в Москве. Компания занимается деятельностью музеев. Учредитель — Анна Авоян. Выручка предприятия за 2022 год составила 1,4 млн руб., убыток — 2,9 млн руб.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «РД-Маш» банкротом в декабре 2023 года. Инициатором банкротства компании выступил Департамент городского имущества Москвы из-за долга 74,5 млн руб. Еще один кредитор предприятия — ИФНС №5 по г. Москве, размер задолженности общества составил 8,1 млн руб.

В сентябре 2024 года учредителя ООО «РД-Маш» Анну Авоян Арбитражный суд города Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 18,4 млн руб.

Тат Гаспарян