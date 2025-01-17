Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В библиотеке Белинского разрешили брать художественную литературу на дом

С 24 января Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского впервые в своей истории открывает индивидуальный абонемент, где читатели смогут брать художественную литературу на дом, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Читатели, смогут брать до трех книг на срок до 14 дней с возможностью продления. Для пользования абонементом необходим читательский билет библиотеки. Помещение оборудовано станцией самостоятельной книговыдачи.

В доступе для читателей будет 5900 экземпляров книг, включая произведения классиков и современных авторов. Среди них — Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Эрнест Хемингуэй, а также Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие. Отдельно выделены разделы: детективы, фантастика, триллеры и комиксы.

На «уральской полке» представлены произведения уральских авторов. Одним из первых читателей абонемента стал екатеринбургский писатель Алексей Сальников, который отметил, что чтение дома в уютной обстановке дает возможность остаться один на один с книгой и ее автором.

По словам директора библиотеки Ольги Титовой, ранее библиотека работала в режиме читального зала, без возможности взять книгу на дом. Торжественное открытие абонемента станет новогодним подарком для читателей и подытожит серию мероприятий к 125-летию главной библиотеки Свердловской области. «Для нас это новый этап и новые возможности»,— добавила госпожа Титова.

Библиотека имени Белинского была открыта в Екатеринбурге в июне 1899 года. Сейчас это крупнейшая библиотека Свердловской области. Ее фонд превышает 2 млн единиц, он ежегодно пополняется на 25 тыс. экземпляров.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...