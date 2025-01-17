В библиотеке Белинского разрешили брать художественную литературу на дом

С 24 января Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского впервые в своей истории открывает индивидуальный абонемент, где читатели смогут брать художественную литературу на дом, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Читатели, смогут брать до трех книг на срок до 14 дней с возможностью продления. Для пользования абонементом необходим читательский билет библиотеки. Помещение оборудовано станцией самостоятельной книговыдачи.

В доступе для читателей будет 5900 экземпляров книг, включая произведения классиков и современных авторов. Среди них — Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Эрнест Хемингуэй, а также Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие. Отдельно выделены разделы: детективы, фантастика, триллеры и комиксы.

На «уральской полке» представлены произведения уральских авторов. Одним из первых читателей абонемента стал екатеринбургский писатель Алексей Сальников, который отметил, что чтение дома в уютной обстановке дает возможность остаться один на один с книгой и ее автором.

По словам директора библиотеки Ольги Титовой, ранее библиотека работала в режиме читального зала, без возможности взять книгу на дом. Торжественное открытие абонемента станет новогодним подарком для читателей и подытожит серию мероприятий к 125-летию главной библиотеки Свердловской области. «Для нас это новый этап и новые возможности»,— добавила госпожа Титова.

Библиотека имени Белинского была открыта в Екатеринбурге в июне 1899 года. Сейчас это крупнейшая библиотека Свердловской области. Ее фонд превышает 2 млн единиц, он ежегодно пополняется на 25 тыс. экземпляров.

Полина Щуцкая