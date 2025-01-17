Песков увязал рейтинг Путина с военными успехами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фактор, который влияет на рейтинги Владимира Путина в стране. Один из показателей, от которого зависят рейтинги,— военные успехи, отметил он. Во время пресс-колла господин Песков пояснил, что «волатильность» незначительная: «Ничего не меняется, (но.— ''Ъ'') военные успехи тоже влияют».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По последним данным ВЦИОМа, наибольший показатель доверия деятельности президента был зафиксирован 22 декабря 2024 года. Тогда, как сообщали социологи, одобрение деятельности господина Путина высказали 79,7% респондентов.

Рейтинг доверия президенту вырос с августа 2024 года. Тогда, согласно статистике ВЦИОМа, он составлял 73,6%. В ходе опроса респондентам задаются вопросы о каждом политике отдельно, есть четыре варианта ответа. Они проводятся ежедневно с помощью телефонных обзвонов.