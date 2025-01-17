Песков: Кремль не ждет перемен санкционной политики США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что никаких «коренных изменений» относительно санкционной политики США против России ждать не стоит. Он также призвал не предаваться каким-либо чрезмерным ожиданиям от приходящей администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменение быть не может»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Пресс-секретаря также попросили прокомментировать высказывание предложенного господином Трампом на пост министра финансов Скотта Бессента. Накануне он заявил о поддержке ужесточения антироссийских санкций. Господин Песков отметил, что было бы странно, если бы назначенец президента не поддержал бы решение главы государства. «Такого просто не может быть. То есть в случае неподдержания он просто ушел бы в отставку»,— добавил представитель Кремля.

Агентство Bloomberg писало, что команда Дональда Трампа рассматривает два варианта санкционной стратегии. Первый подразумевает ослабление ограничений против российских производителей нефти, если конфликт на Украине будет близок к завершению. Второй вариант предполагает ужесточение санкций для давления на Москву с целью достижения мирной сделки с Украиной.

О перспективах переговоров — в публикации «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».