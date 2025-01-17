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Коммерсантъ FM
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Посольство сообщило о 12 пострадавших россиянах в ДТП на Шри-Ланке

При столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком на южном скоростном шоссе Шри-Ланки сегодня, 17 января, пострадали 12 россиян, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило посольство России.

18 января, как отмечается в сообщении, заведующий консульским отделом по поручению посла отправится в больницу города Тангалле, где находятся пострадавшие.

Ранее местное издание Adaderana сообщало, что всего в автобусе находились 30 российских туристов, 19 из них получили травмы в результате ДТП.

По данным издания, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением и на высокой скорости врезался в заднюю часть цементовоза. Мужчина погиб на месте.

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