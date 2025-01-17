На Шри-Ланке 19 россиян пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

На юге Шри-Ланки автобус, в котором находилось 30 российских туристов, столкнулися с цеметовозом. Пострадали 19 человек. Они доставлены в больницу города Тангалле. Водитель автобуса погиб, сообщает издание Adaderana.

ДТП произошло утром 17 января. Судя по сообщению издания, водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в заднюю часть грузовика. Авария произошла на 138-м километре шоссе между городами Белиатте и Апареккой по направлению к Тангалле.