В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке, Аше, Златоусте и Карабаше на выходные объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое концентрируются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Аше режим НМУ будет действовать с 16 часов 17 января до 22 часов 18 января. В Златоусте и Карабаше концентрация загрязняющих веществ в приземном слое ожидается с 16 часов 17 января до 8 часов19 января. На время объявления режима НМУ местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска