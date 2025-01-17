Спрос на поездки в Анапу сократился на 40% год к году из-за разлива мазута

Участники туристического рынка рассказали «Ъ», как изменился спрос на поездки в южные города в первые две недели 2025 года. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, бронирование туров в Анапу уменьшилось на 40%.

Главная причина снижения спроса — экологические проблемы, которые возникли на черноморском побережье из-за разлива мазута из танкеров, потерпевших крушение. Однако говорить о том, насколько сильно снизится турпоток на юг России, пока проблематично: сейчас экологические проблемы не волнуют россиян, которые приезжают на юг, как пояснили в «Русском экспрессе».

Новые бронирования на другие сезоны все же прекратились: аналитики OneTwoTrip подсчитали, что рыночная доля Сочи и Геленджика, входящих в топ-5 по версии tutu.ru, снизилась. По данным сервиса «Островок», гостиничное бронирование в Анапе и Геленджике уменьшилось на 20% год к году.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Общее количество попавшего в море мазута — около 3,7 тыс. тонн.

Подробнее о ситуации на туристическом рынке — в публикации «Ъ» «Бремя туризма».