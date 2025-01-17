В 2024 году Сириус посетили 2 млн туристов

Федеральную территорию Сириус за 2024 год посетили более 2 млн человек, в том числе в составе экскурсий. Это на 10% больше, чем в 2023 году, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

В период высокой загрузки средства размещения в Сириусе были заполнены на 100%. Особенно высоким спросом пользовались отели категории три и четыре звезды.

Администрация отмечает, что в последние годы в Сириусе значительно расширилась туристическая сезонность. Там проходят крупные научные, спортивные и культурные мероприятия не только в теплое время года. Например, двухнедельный Новогодний музыкальный фестиваль посетили более 15 тыс. человек.

Среди значимых событий, которые проходят за пределами традиционного туристического сезона, выделяются Конгресс молодых ученых, Менделеевский съезд, Климатический саммит БРИКС, форум «Атомэкспо», Всероссийская неделя охраны труда и другие. Эти мероприятия привлекают тысячи участников, что обеспечивает постоянный поток посетителей в отели федеральной территории.

По данным сети Sirius Hotels, в новогодние праздники 2025 года был отмечен значительный рост загрузки отелей. Гости бронировали проживание на более длительные сроки: если в прошлом году средний срок бронирования составлял три-четыре ночи, то в этом году он увеличился до всех январских каникул. Кроме того, наблюдается увеличение числа гостей, прибывающих в Сириус на личных автомобилях.

Алина Зорина