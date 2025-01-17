Архитекторы показали проект «SPA-деревни» с гостиницей «Баден-Баден» на Шарташе

На сайте администрации Екатеринбурга опубликовали эскизный проект «SPA-деревни», которую компания «Баден-Баден» планирует построить на озере Шарташ в районе ул. Дачная. Напомним, проект проходит общественные обсуждения и ранее представители компании заявляли, что на первом этапе хотят благоустроить пляж, а когда приступят к строительству гостиницы пока неизвестно.

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Согласно проекту, общая площадь будущего комплекса составит 28,2 тыс. кв. м. Из них СПА-комплекс займет 9,4 тыс. кв. м, гостиница – 3,2 тыс. кв. м, общая площадь домиков СПА-деревни – 1,3 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из семи этажей. Гостиница рассчитана на 60 номеров. Также на территории построят 29 гостевых домиков в зоне глэмпинга. Посещаемость составит 700 человек в день.

Общественные обсуждения продолжаются – оставить предложения и замечания участники общественных обсуждений могут с 17 по 27 января на сайте городской администрации.

Напомним, о планах на строительство термального комплекса на берегу озера Шарташ инвестор заявил еще несколько лет назад.