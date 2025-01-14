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обновлено 11:55

«Баден-Баден» хочет построить гостиницу на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге

Компания «Баден-Баден» (сеть термальный комплексов, входит в группу компаний Baden Family бизнесмена Евгения Кононова) в перспективе рассматривает строительство гостиничного комплекса на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Проект о предоставлении разрешения использования земли под гостиничное обслуживание администрация города уже вынесла на общественные обсуждения. Речь про участок площадью 38,4 тыс. кв. м рядом с базой отдыха «Усадьба Поликарповых» (ул. Проезжая – Кленовая – Отдыха).

Озеро Шарташ зимой

Озеро Шарташ зимой

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Озеро Шарташ зимой

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, процедура обсуждений необходима для того, чтобы привести назначение указанного земельного участка в соответствие с Генпланом города. Компания планирует разделить работы на берегу озера на несколько этапов. В первую очередь здесь хотят обустроить пляж. «Некогда на указанной земле располагалась база отдыха "Огонек" и общественный пляж. Затем территория пришла в упадок: на ней неправомерно размещали беседки, мангалы, организовывали костровища. К слову, при подготовке документов для подачи в администрацию специалисты особо обратили внимание на то, что данный земельный участок нуждается в прямом смысле в спасении и снижении антропогенного воздействия»,– рассказали в пресс-службе «Баден-Баден».

На пляже хотят установить шезлонги, кабинки для переодевания, зоны общественного питания и глэмпинг-парк. Строительство гостиницы рассматривают на следующих этапах, но когда именно приступят к реализации пока неизвестно. «Экономическая ситуация в стране и высокая ключевая ставка не соблаговолят сиюминутной реализации проекта. Однако мы прекрасно понимаем, что в соответствии с федеральным запросом на развитие внутреннего туризма, гостям города, путешественникам необходимы достойные места размещения с качественным сервисом»,– заявили в компании.

Оставить предложения и замечания участники общественных обсуждений могут с 17 по 27 января на сайте городской администрации.

Напомним, ранее экспертиза разрешила компании построить гостиницу на Уктусе, но в «Баден-Баден» также заявили, что в нынешних экономических условиях не могут назвать точные сроки строительства.

О планах на строительство термального комплекса на Шарташе инвестор заявил еще несколько лет назад. В 2023 году компания открывала зону отдыха «Шарташ Пляж», но работа была приостановлена.

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