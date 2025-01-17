Пермский производитель зарядных устройств создаст предприятие во Владивостоке

Структура пермской Корпорации ПСС создаст во Владивостоке производство зарядных станций для электромобилей. Как сообщает телеграм-канал пермского отделения «Деловой России», ООО «Анодъ Восток» стало официальным резидентом Свободного порта Владивосток, заключив соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Деловая Россия» Фото: telegram-канал «Деловая Россия»

По данным «Деловой России», в рамках нового инвестпроекта в первом квартале этого года корпорация планирует открыть в Приморье новое производство зарядных станций ПСС, а также выпустить оборудование для электрохимической защиты. Ежегодно предприятие рассчитывает выпускать 125 стаций и 50 комплексных систем оборудования электрохимзащиты.

По словам гендиректора АО ППМТС «Пермснабсбыт» (Корпорация ПСС) Александра Редекопа, статус резидента свободной экономической зоны поспособствует масштабированию бизнеса и вкладу в развитие экономики Приморья.

Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей «МИРА», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта.