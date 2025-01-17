Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский производитель зарядных устройств создаст предприятие во Владивостоке

Структура пермской Корпорации ПСС создаст во Владивостоке производство зарядных станций для электромобилей. Как сообщает телеграм-канал пермского отделения «Деловой России», ООО «Анодъ Восток» стало официальным резидентом Свободного порта Владивосток, заключив соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Фото: telegram-канал «Деловая Россия»

Фото: telegram-канал «Деловая Россия»

По данным «Деловой России», в рамках нового инвестпроекта в первом квартале этого года корпорация планирует открыть в Приморье новое производство зарядных станций ПСС, а также выпустить оборудование для электрохимической защиты. Ежегодно предприятие рассчитывает выпускать 125 стаций и 50 комплексных систем оборудования электрохимзащиты.

По словам гендиректора АО ППМТС «Пермснабсбыт» (Корпорация ПСС) Александра Редекопа, статус резидента свободной экономической зоны поспособствует масштабированию бизнеса и вкладу в развитие экономики Приморья.

Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей «МИРА», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...