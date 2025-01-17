Роспотребнадзор наложил 2,1 млн рублей штрафов за грязную воду на Среднем Урале

В 2024 году Роспотребнадзор Свердловской области наложил 182 штрафа на сумму 2,1 млн руб. за нарушения санитарного законодательства на территории региона, сообщили в ведомстве. Также вынесено 32 предупреждения, подано 25 исков в суд и направлено 255 предложений в органы местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно результатам анализа качества питьевой воды из водопроводов за 2024 год, большинство проб соответствовало нормам: 87,3% — по санитарно-химическим показателям, 94,9% — по микробиологическим и 100% — по паразитологическим.

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Значения показателей за прошлый год составили: доля населения, обеспеченного качественной водой поднялась до 85,39% по сравнению с показателями 2023 года, когда она была 84,42%. Почти на процент поднялся показатель для городского населения — до 89,01%, в 2023 году он составлял 88,2%.

Напомним, в Первоуральске, где жители периодически жалуются на грязную воду, весной начнется работа по замене водоводов в 8 микрорайоне — город стал участником федеральной программы ремонта коммунальной инфраструктуры.

Ирина Пичурина