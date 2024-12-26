В 2025 году в Первоуральске заменят водоводы в 8 микрорайоне

Как заявил во время прямой линии мэр Первоуральска Игорь Кабец, в 2025 году, «сразу после зимы», начнется работа по замене водоводов в 8 микрорайоне. По словам господина Кабца, Первоуральск стал участником федеральной программы ремонта коммунальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос качества воды в Первоуральске неоднократно поднимался жителями города

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вопрос качества воды в Первоуральске неоднократно поднимался жителями города

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточнил Игорь Кабец, в текущем году в 8 микрорайоне была реконструирована часть магистральных сетей . «По ул. Ватутина заменили разводящие к домам сети. В этом году также велись работы по реконструкции одной из самых крупных насосных станций города, они завершены. Сейчас прорабатываем вопрос реконструкции еще одной такой станции, закупаем материалы для этого»,— прокомментировал господин Кабец.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) направил почти 500 млн руб на модернизацию коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга и Первоуральска. На коммунальную инфраструктуру Первоуральска выделено 268,5 млн руб. Там запланирована модернизация 11,5 км теплосетей. Общая стоимость работ — 335,7 млн руб (67,2 млн руб выделит «Т Плюс»).

Вопрос качества воды неоднократно поднимался жителями Первоуральска. Они периодически жалуются на грязную воду из-под крана, ее резкий неприятный запах. В июле 2024 года заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев во время заседания прокуратуры Свердловской области потребовал избавить Первоуральск от грязной воды и поручил установить причины ненадлежащей работы станции очистки.

Анастасия Таначева