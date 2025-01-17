На Среднем Урале с пятницы начнет холодать

С пятницы в Свердловской области началось похолодание, которое будет станет первым из череды морозов второй половины января, следует из информации telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». Сегодня днем в регионе ожидается -10°..-15°, на севере до -16°..-18°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Причиной снижения температуры является холодный воздух и гребень повышенного атмосферного давления. Холод распространяется на юг до Средней Азии и на запад — в Поволжье, где формируется граница с теплом. Умеренно-холодная погода сохранится на Среднем Урале в субботу. Тепло вернется ближе к воскресенью благодаря циклону, который выйдет на Северный Урал со стороны Кольского полуострова.

В Екатеринбурге пятничным днем будет -10°..-12°, переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный или западный со скоростью 1-6 м/с. Ночью субботы похолодает до -16°, днем ожидается -8°, в воскресенье — ночью -10°, днем -5°.

Понедельник в городе ожидается достаточно теплым, однако после него последует резкое похолодание: если 20 января ночью будет -6° и днем -2°, то в ночь 21 января температура опустится до отметки -19°, днем она составит -16°. В среду ночью до -21°, днем до -14°, в четверг — ночью -16°, днем -9°.

Напомним, в Свердловской области после 23 января температура воздуха опустится до -30°. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе похолодает до -20°…-25°, на севере области — до -28°…-30°.

Ирина Пичурина