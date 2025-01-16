В Свердловской области похолодает до -30° во второй половине января

В Свердловской области после 23 января температура воздуха опустится до -30°, рассказала на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. По ее словам, ночью в регионе похолодает до -20°…-25°, на севере области — до -28°…-30°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Температура воздуха днем составит -15°…-20°, это такой холодный период с 23 по 26 января»,— добавила госпожа Шепоренко.

Синоптик отметила, что после прохождения атмосферного фронта 17 и 18 января в регионе ожидаются «две достаточно холодные ночи». Температура воздуха опустится до -13°…-18°, на крайнем севере до -28°. В дневное время ожидается -10°…-15°.

Галина Шепоренко подчеркнула, что 19-21 января в области будут «достаточно теплыми». «Надвигается очередная порция тепла с северо-западных районов, поэтому днем температура несколько повысится до -3°…-8°, где то может до -1°, хотя ночь будет достаточно холодная от -9° до -14°»,— пояснила она.

Синоптик напомнила, что первая половина января в региона была «крайне теплая». «В Екатеринбурге в среднем -3,5°, на севере области -7°, это очень высокие показатели. Вторая половина января будет похолоднее на -7°…-8°, это выше нормы, но уже гораздо ближе к ней»,— сказала она.

Василий Алексеев