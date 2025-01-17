Из свежей почты

Андрей Висков, 8 лет, эпилепсия, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 28 тыс. руб.

В месяц у сына произошло обширное кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа, установили дренажную систему. Андрей вернулся к жизни, но мозг сильно пострадал. В полгода начались приступы судорог. Сына лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Врачам удается справиться с судорогами, Андрей узнает меня, улыбается, научился проситься на руки. Но пока еще не сидит и не стоит, ест только протертую пищу. Нам очень нужно пройти очередной курс лечения, но все наши возможности собрать средства для оплаты исчерпаны. Татьяна Вискова, Оренбургская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Андрея последствия острого нарушения кровообращения по геморрагическому типу, эпилепсия. Нужно продолжить терапию для уменьшения спастики, увеличения объема движений, восстановления моторных навыков, развития речи».

Лиля Пономарева, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 171 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 32 тыс. руб.

Вскоре после рождения дочки я заметила, что затылок у нее неровный — слева плоский, справа выпуклый. У Лили выявили асимметрию свода черепа. Врачи объяснили, что черепные кости искривлены, они сдавливают растущий мозг, возможны тяжелые последствия. Дочке нужно носить специальные ортопедические шлемы. Но оплатить их изготовление мы не в силах. Пожалуйста, помогите! Мария Пономарева, Брянская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Лили позиционная плагиоцефалия — деформация головы с уплощением в затылочной области слева. Необходимо лечение с применением индивидуальных краниальных ортезов (шлемов). В результате голова девочки приобретет анатомически правильную форму, Лиля будет нормально расти и развиваться».

Маша Барило, 13 лет, врожденная деформация левой стопы, требуется операция. 242 525 руб.

Внимание! Цена операции 481 525 руб. Компании, пожелавшие остаться неназваными, внесли 220 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Маша родилась с подвернутой левой стопой. Ее лечили в ярославской клинике «Константа», стопу удалось выправить. Но сейчас из-за активного роста деформация вернулась, нога опять подворачивается. Кроме того, левая голень отстает в росте от правой, разница в длине ног увеличивается, появилось искривление позвоночника. Дочке сложно держать равновесие, она страдает из-за боли в спине и ногах. Ярославские врачи готовы сделать операцию. Но это сложное и дорогое лечение, оплатить его нам не по силам. Олеся Барило, Ставропольский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем хирургическое лечение — реконструкцию заднего и среднего отделов левой стопы, а также гемиэпифизиодез — установку пластин в зоны роста правого коленного сустава, что позволит устранить разницу в длине ног».

Саша Кацапов, 17 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 216 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 34 тыс. руб.

У Саши несовершенный остеогенез — патологически хрупкие кости, самый тяжелый тип этого заболевания. Сын перенес множество переломов бедренных костей, два года не мог встать с постели. Благодаря читателям Русфонда его лечат в клинике GMS (Москва). Результаты хорошие: переломов больше не было, Саша ходит с костылями, немного может пройти и сам, вернулся в школу. Важно не прерывать лечение, но с оплатой очередного курса нам не справиться. Снежана Кацапова, Тульская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «С учетом активного роста Саши для сохранения достигнутых результатов необходимо продолжать терапию бисфосфонатами и комплексную реабилитацию».

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