Президент подписал указ о призыве военнообязанных на военные сборы

16 января президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в указе, граждане будут призываться для прохождения военных сборов «в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности». Указ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно действующему законодательству, под военными сборами понимается проведение плановых занятий, учений, тренировок и практической работы по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств, а также проверки мобилизационной готовности. Продолжительность военных сборов не может превышать два месяца, а всего с момента увольнения в запас военнослужащий суммарно может провести на сборах не больше одного года. При этом, как указано в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе», призванные на сборы военнообязанные не могут быть привлечены к выполнению каких-либо боевых задач или направлены в зону боевых действий.

Ранее для участия в военных сборах призывали рядовых и сержантов в возрасте до 45 лет, младших офицеров — до 50, а старших офицеров — до 55 лет. Однако летом 2023 года вступил в силу закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе граждан с воинскими званиями ниже офицерских. Согласно этому документу, рядовой состав (солдаты, матросы, сержанты и старшины) будут пребывать в запасе до 55 лет (вместо прежних 50), младшие офицеры — до 60, а старшие офицеры — до 65 лет.

Отметим также, что в опубликованном на портале указе, как и в предыдущие годы, второй и третий пункт скрыты и обозначены «для служебного пользования». В полной версии указа, которая рассылается по военным комиссариатам, в этих пунктах обычно устанавливается количество призываемых на сборы военнообязанных и перечень присвоенных им военно-учетных специальностей.

Дмитрий Сотак