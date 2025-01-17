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Коммерсантъ FM
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11,88 триллиона рублей составил на 1 января 2025 года объем ФНБ, сообщил Минфин – в эквиваленте это $116,8 млрд. Из-за ослабления рубля за год ФНБ снизился лишь на 85 млрд руб., но на $16,6 млрд в долларовом выражении. Ликвидная часть ФНБ на 1 января состояла из 164 млрд юаней, 188 тонн золота в обезличенной форме и 1,6 млрд руб. Объем ликвидной части на 1 января составил 3,81 трлн руб., или $37,5 млрд., она вновь существенно сократилась из-за изъятия средств ФНБ на закрытие дефицита бюджета. За 2023 год она сжалась в долларах сразу на 36%, за 2024-й — еще на 33%. Как сообщил Минфин, для закрытия дефицита в декабре 2024 года было продано 55,5 млрд юаней и 59 тонн золота на 1,3 трлн руб.

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