Москва и РЖД отремонтируют семь вокзалов за два года

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО РЖД Олег Белозеров утвердили план-график развития центрального транспортного узла (ЦТУ). По словам господина Собянина, в 2025–2026 годах у Москвы и РЖД намечено 15 мероприятий «по развитию пассажирской инфраструктуры», в том числе реконструкция, ремонт и строительство семи столичных вокзалов. В мэрии уточнили, что речь идет о вокзалах платформы «Петровско-Разумовская» линии МЦД-1, «Серп и Молот» МЦД-2/МЦД-4 (на каждой планируется обустроить платформу и конкорс — распределительный зал для пассажиров), «Москва-Сити» и «Беговая» МЦД-1/МЦД-4 (по три платформы и одному вестибюлю), «Железнодорожная» МЦД-4 (две платформы и северный вестибюль). Кроме того, на станции МЦД-2 «Царицыно» планируется построить вестибюль, интегрированный со станцией метрополитена, а на Курском вокзале — обустроить две платформы и тоннель, а также запустить новый центр управления вокзалом.

Помимо этого, судя по графику, столичные власти и РЖД планируют закончить ремонт Ленинградского вокзала — старейшего пассажирского терминала, открытого в 1851 году. Его реконструкция была начата в августе 2024 года. В столичном департаменте транспорта сообщали, что терминал планируют соединить с метрополитеном в двух местах, а первый этаж отдать под быстрый проход к поездам. Как уже сообщал “Ъ”, судя по эскизам проектировщиков, в залах вокзала могут быть частично демонтированы торговые павильоны, появится новый главный вход с восточной стороны, а также будет обеспечен более удобный доступ пассажиров к городскому наземному транспорту и будущему терминалу высокоскоростной магистрали (см. “Ъ” от 12 августа 2024 года).

Господин Собянин также заявил 16 января, что по утвержденному с РЖД графику на всех четырех диаметрах МЦД за два года завершат обновление подвижного состава и новые поезда начнут поступать на Ярославское направление МЖД. Олег Белозеров отметил, что ЦТУ играет важную роль для жителей Москвы и области, так как ежедневно им пользуются 1,4 млн пассажиров. По его словам, подписанный РЖД и мэрией документ «лишний раз подтверждает, что транспортная система не законсервирована».

Александр Воронов