Ленинградский вокзал ждет просветление

Здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закрыто на ремонт. Речь о старейшем пассажирском терминале, открытом в 1851 году на первой в России Николаевской железной дороге между Москвой и Петербургом. В РЖД и столичном департаменте транспорта не говорят, сколько продлится ремонт и как изменится вокзал. Судя по эскизам проектировщиков, ранее привлеченных РЖД, в залах вокзала будут частично демонтированы торговые павильоны, появится новый главный вход с восточной стороны, а также будет обеспечен более удобный доступ пассажиров к городскому наземному транспорту и будущему терминалу высокоскоростной магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Ленинградского железнодорожного вокзала

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Здание Ленинградского железнодорожного вокзала

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что здание Ленинградского вокзала в Москве с 11 августа закрывается на ремонт «в связи с интеграцией в единую систему московского транспорта», сообщили в ОАО РЖД. Ранее в столичном департаменте транспорта заявляли, что пригородные поезда и маршруты дальнего следования продолжат отправляться с вокзала по расписанию, но пассажиры смогут пройти к ним только через «оборудованные проходы» вдоль здания вокзала. Кассы дальнего следования, камеры хранения и залы ожидания на время ремонта будут работать в соседних Казанском и Ярославском вокзалах. В РЖД пообещали в связи с ремонтом увеличить число касс дальнего следования на Ярославском вокзале.

Здание старейшего в столице Ленинградского вокзала возведено в 1849 году по проекту архитектора Константина Тона в рамках строительства первой в России железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Здания в обоих городах возводились по одному проекту: двухъярусная башня с часами и флагштоком, двухэтажный фасад, «равномерно члененный приставными колоннами со знакомыми по Кремлевскому дворцу арочными окнами», говорится на сайте РЖД. Первый поезд прибыл на вокзал 3 августа 1851 года. Вокзал реконструировался в 1934 году (в императорских залах обустроили комнату матери и ребенка), 1949, 1975 годах (с прокладыванием новых путей и установкой бюста Владимира Ленина), 1989–1997 годах (с удлинением платформ и сооружением навесов над перронами), 2008–2013 годах (с увеличением общей площади комплекса с 5 тыс. до 8 тыс. кв. м, заменой вентиляции, обустройством ресторанных зон и возвратом зданию первоначальной цветовой гаммы).

В РЖД не ответили на вопрос “Ъ”, сколько продлится реконструкция вокзала и что кардинально изменится в терминале на этот раз. В столичном департаменте транспорта также не раскрыли детали проекта.

Между тем компания «Первый проектный институт» опубликовала концепцию реконструкции здания Ленинградского вокзала, подчеркнув, что его нынешнее состояние «не отвечает современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров». В числе проблем, которые необходимо решить, проектировщики назвали увеличение пассажиропотока, «хаотичную застройку восточной площади и беспорядочную сдачу площадей в аренду», среди задач — функциональное зонирование и «понятное разделение транзитной и коммерческой функций».

Судя по эскизам, во втором зале после входа и исторических сводов XIX века проектировщики предлагают убрать из боковых зон касс и справочных сплошное трехэтажное остекление, заменив его прозрачными стеклянными балконами, а на потолке зала вместо мелкосетчатой решетки смонтировать ячеистую конструкцию с плоскими светильниками. В третьем зале также предлагается заменить потолок, убрав навес в виде геометрической волны в пользу более плоской конструкции в полоску. Из эскизов следует, что в этом зале предполагается избавиться от рекламных конструкций, добавив за счет этого воздуха. Облицовку стен предлагается оставить ту же, равно как и стеклянные лифты во втором, кассовом зале.

В материалах Первого проектного института фигурируют более кардинальные предложения — демонтировать торговые пристройки с восточной стороны вокзала, построить козырьки, «накрывающие пути к наземному общественному транспорту и Комсомольской площади», а также сформировать первый главный вход на восточной стороне терминала.

На подземном этаже комплекса в материалах предусмотрена «связь с перспективным терминалом высокоскоростной магистрали» (предполагается, что она будет построена к 2030 году и сократит минимальное время перемещения из Москвы в Петербург по железной дороге с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут).

На сайте Первого проектного института не проясняется, в каком статусе находится проект. Но у компании есть опыт взаимодействия с РЖД, например по разработке проекта транспортно-пересадочного узла «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге. Кроме того, 7 августа гендиректор Первого проектного института Константин Трофимов представлял на градостроительном совете при правительстве Санкт-Петербурга архитектурный облик терминала высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. На сайте РЖД Первый проектный институт назван проектировщиком этого терминала. Константин Трофимов не ответил на звонки “Ъ” по мобильному телефону, указанному в регистрационных контактных данных компании.

Александр Воронов