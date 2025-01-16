Volkswagen готовится к сложному решению

Китайские концерны могут выкупить проблемные заводы Volkswagen AG в Германии. Речь идет как минимум о трех предприятиях немецкой группы, утверждают собеседники Reuters. По их данным, китайское правительство внимательно присматривается к ним, а потенциальными покупателями могут выступить компании Chery Auto и BYD. Покупка заводов в Германии позволит КНР укрепить свои позиции на европейском рынке и заодно обойти пошлины на ввоз своих электрокаров в ЕС. Брюссель ввел повышенные тарифы в 2024 году на фоне усиления конкуренции со стороны китайских производителей. Незадолго до этого немецкие концерны заявили о серьезных экономических трудностях. В частности, Volkswagen предупреждал, что из-за снижения продаж может закрыть несколько заводов и уволить около 120 тыс. сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Однако идею с продажей предприятий китайским компаниям в Берлине оценивают негативно и пытаются найти возможности этого не допустить, говорит корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen намерен принять самые жесткие решения, чтобы выйти из кризиса, в котором оказался.

Одним из таких шагов может быть продажа заводов заинтересованным инвесторам. Собственно, угроза закрытия сейчас нависла над тремя из 10 заводов. Как стало известно, в этот список вошли два предприятия Volkswagen, одно находится в саксонском Дрездене, и второе — в Оснабрюке, на западе страны. Вот эти предприятия готовы купить инвесторы из Китая. В то же время решение о продаже пока не принято, хотя в случае сделки автоконцерн мог бы получить от €100 млн до €300 млн за каждый завод.

Немецкие эксперты считают, что если Китай сможет эти заводы купить, то это изменит лицо автомобильной промышленности страны. Оценки пока не даются, но многие эксперты говорят о том, что, конечно, это был бы очень болезненный шаг.

Безусловно, такого масштаба сделки требуют одобрения регулятора, согласования с властями, собственно, поэтому идет сейчас поиск каких-то альтернативных решений. Но удастся ли их найти? Это, конечно, большой вопрос».

Осенью тысячи сотрудников немецких производств выходили на митинги из-за планов Фольксваген закрыть несколько фабрик и снизить зарплаты работников. Под конец года концерн заключил соглашение с профсоюзом, по которому 35 тыс. человек будут уволены, но к 2030-му. При этом ключевые заводы закрывать не будут, но сократят на них производство почти на 800 тыс. автомобилей к концу 2029-ого. Кроме того, сборку некоторых моделей, например, хэтчбека Golf перенесут в Мексику. Поэтому отказ от некоторых неэффективных предприятий выглядит логичным развитием событий в ближайшие годы, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. И сделать с этим Германия ничего не сможет, уверен собеседник “Ъ FM”: «Ситуацию сейчас очень сложно повернуть вспять, потому что все это развивалось давно. Сначала был кризис компонентов, который усилился в период COVID-19. Потом пришли проблемы на китайском рынке, где немцы стали терять позиции. И не только немцы, у того же Volkswagen были еще и большие проблемы в Америке.

Плюс разрыв отношений с Россией. А с разрывом с Россией связано еще и нынешнее подорожание энергоносителей. И надо всем этим оголтелая "зеленая" повестка. Если сейчас германский автопром начнет заваливаться, то это отразится на всей промышленности ФРГ. Странно, что политики при этом делают хорошую мину при плохой игре. Если эти заводы действительно будут закрывать, и у той же Германии, и у Евросоюза в целом, у них будет очень сложный выбор. Что делать с этими заводами, которые заточены под конкретное производство? Мебель на них выпускать невозможно. Китайцы, если купят эти "коробки" в Германии, знают, что будут там производить. Они привезут туда компоненты, часть закажут в Европе, легко перестроятся и будут отвечать всем европейским требованиям, потому что китайцы хотят в Европу.

BYD — монстр, который сейчас вышел на первую строчку продаж. Одного завода в Европе будет мало. Поэтому такой концерн может иметь не меньше заводов, чем сейчас имеет Volkswagen. Отдать €100-300 млн — BYD легко потянет».

К концу года китайская BYD должна запустить производство автомобилей на своем заводе в Венгрии. Компания строит его совместно с другим немецким концерном — BMW. А в ноябре VAG объявил о планах закрыть завод по производству электрокаров Audi в Брюсселе. СМИ сообщали, что еще за два месяца до этого покупкой фабрики интересовался другой китайский производитель электромобилей — Nio. Но тогда в Volkswagen заявили, что ни один из 26 возможных инвесторов не предложил «жизнеспособной и устойчивой концепции» развития завода.

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Владислав Викторов, Ульяна Горелова