Volkswagen не выдерживает конкуренции

Volkswagen может выплатить порядка €4 млрд уволенным сотрудникам своих производств. Такую сумму пособий называют аналитики брокерской компании Jefferies. Речь может идти о зарплатах за два года для одного сокращенного специалиста. Из-за конкуренции с азиатскими производителями концерн проводит реструктуризацию шести своих предприятий в Европе и впервые в истории рассматривает возможность закрытия заводов в Германии. Профсоюзы выступают против увольнений, но бастовать могут только по вопросам выплат, а не сокращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Nitschke, Reuters Фото: Stephane Nitschke, Reuters

Volkswagen Group уже решила закрыть свой завод по производству автомобилей Audi в Бельгии. Повлияют ли проблемы производителя на российских автовладельцев? Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов считает, что хуже уже не будет: «В данном случае мы говорим о конкретном заводе. Все остальные заводы по всему миру существуют под тем же брендом. Бренд никуда не уходит, и продажи бренда нет. Это может быть покупка завода одного концерна другим, при этом редко новый концерн оставляет ту же марку на производственной линии. Поэтому мы скорее ожидаем, что будут новые Changan, Geely, Chery, производящиеся в Европе и для Европы.

Все, что могло случиться с российскими автовладельцами Volkswagen Audi Group, уже случилось. То, что там закроется какой-то завод, здесь не очень скажется, особенно если это касается производства новых автомобилей, импорт которых сегодня происходит в единичных случаях. Самая большая проблема может оказаться в том, что это может вызвать какое-то последовательное движение среди других производств Volkswagen, то есть это может оказаться проблемой не с одним заводом, а с целой серией заводов.

На практике, как и для большинства европейских марок, основные запчасти для ТО, как правило, уже используются неоригинальные. Бывшие дилеры используют аналоги. В целом, они на сегодняшний день достаточно приемлемого качества, можно ездить на этих ремнях, фильтрах, маслах. Что касается исключительно оригинальных запчастей, аналогов которых нет, то нужно действительно получать их откуда-то с европейских складов. Долго, дорого, неудобно, поставки иногда приходится ждать от двух до шести месяцев».

Бельгийское агентство по поддержке бизнеса сообщает, что завод по выпуску Audi может перейти китайскому NIO или уже работающему в стране Geely. Закрытие предприятия ставит под угрозу 3 тыс. рабочих мест. Сотрудники начали продолжительную забастовку.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов говорит, что возникшие сложности связаны с не слишком большими успехами Volkswagen в конкуренции с производителями электромобилей из Китая: «Эта тема касается структуры Volkswagen в целом, потому что в течение последнего времени производитель достаточно серьезно ориентировался на развитие электромобилей. При этом более масштабным производство Volkswagen было на экспортных рынках, там оно выгоднее.

Идет сокращение на европейских заводах, где дороже производить традиционные Volkswagen с двигателями внутреннего сгорания. На мой взгляд, это не скажется на российских владельцах автомобилей VAG, потому что это в первую очередь сборочные заводы. Затрагивается вся экономика страны, производство становится более дорогим, в том числе из-за геополитики на рынке, цен на энергоресурсы, жесткой конкуренции. Производителям приходится нести более высокие издержки. Немецкие компании инвестируют зачастую или в Китай, или в США, но не в Германию, потому что там им сложнее работать».

Официальных комментариев от представителей Volkswagen и Audi по поводу планов продажи бельгийского завода и реструктуризации немецких производств пока не было. В 2023 году концерн поставил на мировые рынки более 9 млн автомобилей. В марте 2022-го VAG заявил, что прекращает экспорт автомобилей в Россию и останавливает производство на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Доля группы на отечественном рынке составляла почти 12%.

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Станислав Крючков