И падали «звезды»

Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik сделала заявление после длительного периода падения спроса на продукцию, сообщает Bloomberg. Помимо звезд для Mercedes-Benz, компания выпускала радиаторные решётки с четырьмя кольцами для автомобилей Audi и накладки для кузовов BMW. Из-за переформатирования рынка в сторону электромобилей и падения мирового спроса на продукцию европейских автоконцернов поставщик столкнулся с сокращением заказов и ростом издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эмблемы Mercedes-Benz во многом сформировали образ бренда и помогали удерживать лидирующие позиции на рынке, рассказала основатель коммуникационного агентства PR Inc Ольга Дашевская, которая в конце 1990-х была директором по маркетингу российского представительства марки: «Mercedes-Benz не лишился поставщика эмблем, а просто лишился одного из них. И вряд ли эта компания разорилась только будучи производителем монопродукта, скорее всего, эмблемы занимали заметную долю в их производстве, но были и другие детали, которые поставляла эта компания, и именно в них пропал спрос, а просто самая звонкая и известная деталь, которую они поставляли — эмблему. И спрос на нее не упал.

Эмблема, конечно, останется прежняя. По-моему, было, если я не ошибаюсь, за всю историю 3 небольших, я бы даже не назвала это ребрендингом, а такой рефрешинг, когда звезда чуть-чуть менялась, но последний раз это было достаточно давно, и я не думаю, что будет какой-то доработки. Звезда просто — абсолютный логотип, поэтому Mercedes-Benz продолжает держать свое лидерство. И я думаю, что бренд играет огромную роль в лидирующих позициях».

Тенденция затронула и других европейских поставщиков автокомпонентов. Кризис в отрасли, отмечает Bloomberg, связан с тем, что продукция из Китая выдавливает европейских производителей практически на всех ключевых рынках. Однако к сложившейся ситуации привели и ошибки в маркентиговой политике, считает руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Данная ситуация — верхушка айсберга целого комплекса проблем, в которых за последние годы оказался весь немецкий автопром. С одной стороны, это очень серьезное подорожание всех ресурсов от металла до газа, а с другой стороны, это серьезное падение спроса, в первую очередь за счет активной экспансии китайских автомобилей. Опять-таки, отвалился огромный российский рынок, где марка Mercedes-Benz долгие годы являлась культовой маркой, а китайский рынок сейчас во многом заполнен автомобилями собственного производства. И Mercedes-Benz они тоже делают сами по лицензии. Есть еще одна проблема. Это ошибки в маркетинговой политике: вместо того, чтобы предлагать рынку современные электрические модели в разных ценовых категориях, компании по-прежнему жили спокойной жизнью в полном благодушии, надеясь, что все будет, как раньше».

Gerhardi не единственный производитель звезд Mercedes-Benz, разорившийся за последние годы. В 2022-м это случилось с компанией BIA Forst. Она изготавливала эмблемы, которые устанавливались вертикально, например, на S-Class. С начала 2024-го европейские производители автодеталей объявили о сокращении свыше 53 тысяч сотрудников — больше, чем во время пандемии. Основная часть из них была уволена в Германии.

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Ольга Крупеник