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Коммерсантъ FM
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Кущевские земли готовят к распашке

На аграрные активы Вячеслава Цеповяза нашелся покупатель

Аграрные активы Вячеслава Цеповяза, признанного банкротом члена банды Сергея Цапка, могут сменить владельца. Сельхозземли общей площадью более 13 тыс. га в Краснодарском крае за 2,5 млрд руб. может приобрести компания, вероятно связанная с основным кредитором должника — корпорацией «АСТ Компани М». Несмотря на снижение рентабельности растениеводства, сельхозземли остаются интересным активом для части инвесторов.

Сергей Цапок (слева) и Вячеслав Цеповяз (справа) в ходе слушания по делу банды «Цапковские» в Краснодарском краевом суде (2012 год)

Сергей Цапок (слева) и Вячеслав Цеповяз (справа) в ходе слушания по делу банды «Цапковские» в Краснодарском краевом суде (2012 год)

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Сергей Цапок (слева) и Вячеслав Цеповяз (справа) в ходе слушания по делу банды «Цапковские» в Краснодарском краевом суде (2012 год)

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Единственным участником и победителем торгов по продаже сельскохозяйственных активов признанного банкротом Вячеслава Цеповяза стало ООО «Торговый дом «Мельник». Сообщение об этом опубликовано в реестре сведений о банкротстве. Начальная цена лота, в который входят земельные участки в Кущевском районе Краснодарского края, а также 100% долей ООО ОПХ «Слава Кубани», которое арендует землю,— 2,52 млрд руб.

По подсчетам «Ъ», в состав лота включены земельные участки общей площадью около 13,75 тыс. га, на некоторые участки оформлена долевая собственность.

ТД «Мельник» может быть связан с основным кредитором Вячеслава Цеповяза — агропромышленной корпорацией «АСТ Компани М». Как следует из данных ЕГРЮЛ, владелец ТД «Мельник» Ибрагим Аутаев также возглавляет АО «Величковский элеватор». В пояснениях к отчетности этой компании за 2023 год «АСТ Компани М» названа связанной стороной и включена в список кредиторов. Основной владелец АО «Величковский элеватор» — Геннадий Юров, сказано в отчетности. Его тезка упоминался в отраслевом издании «Агроинвестор» как топ-менеджер «АСТ Компани М». По данным «Агроинвестора», «АСТ Компани М» обрабатывает 60 тыс. га сельхозземли и входит в число крупных экспортеров зерна.

Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок за преступления, совершенные в составе банды Сергея Цапка, которая стала широко известна после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей.

В 2023 году Вячеслав Цеповяз был признан банкротом, в список требований кредиторов был включен долг перед «АСТ Компани М» в 2,19 млрд руб.

Хотя в растениеводстве в последние годы наблюдается снижение рентабельности на фоне относительно низких цен на основные культуры и роста расходов, интерес части инвесторов к сельхозземлям сохраняется. Так, крупный производитель мяса птицы ГАП «Ресурс» в конце декабря выкупил доли четырех структур в Саратовской области, владеющих в регионе 150 тыс. га (см. «Ъ» от 16 января). Консалтинговая компания BEFL в последнем отчете прогнозировала продолжение консолидации рынка сельхозземель.

Анна Перова, Краснодар

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