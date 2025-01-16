Значительный «Ресурс» гектаров

Заметный производитель мяса птицы ГАП «Ресурс» решила увеличить свой банк сельхозземель. Холдинг выкупил часть бизнеса четырех агрокомпаний в Саратовской области, владеющих в регионе 150 тыс. га. Небольшим сельхозпредприятиям, занимающимся растениеводством, из-за роста затрат сейчас приходится заключать сделки с крупными производителями либо мириться со снижением рентабельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова приобрела в конце декабря 2024 года по 30% в четырех юрлицах, зарегистрированных в Саратовской области и принадлежавших местным бизнесменам,— ООО «Клин-2002», ООО «Белопольское», ООО «Садко» и ООО «Аверо». Эту информацию “Ъ” обнаружил в материалах ЕГРЮЛ, откуда следует, что покупателем выступило ООО «РЗК "Ресурс"», входящее в АО «Ресурс Фуд Проджект». Бенефициар этого АО не раскрывается, но возглавляет бизнес Владимир Наурузов. В ГАП «Ресурс» комментарии не предоставили.

По 30% во всех этих юрлицах достались Анастасии Бухар и Вячеславу Токареву, а 10% — Руслану Беретару. Связаться с ними “Ъ” не удалось.

ГАП «Ресурс» — крупный в РФ производитель мяса птицы (бренды «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч»), который, по данным Национального союза птицеводов, в 2023 году выпустил 1,045 млн тонн продукции, что на 4,19% больше год к году. По данным самой группы, в 2023 году компания также выпустила около 315 тыс. тонн растительных масел, что на 30,17% больше год к году.

«Клин-2002», «Белопольское», «Садко» и «Аверо» специализируются на выращивании зерновых культур. Согласно СПАРК, их совокупная выручка в 2023 году составила 1,58 млрд руб., чистая прибыль — 480 млн руб.

Общая стоимость всех приобретенных активов может составить 7–10 млрд руб. при учете того, если весь их земельный банк — 150 тыс. га — вошел в сделку, оценивает собеседник “Ъ” в агроиндустрии. По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании BEFL на май 2024 года, ГАП «Ресурс» входит в топ-20 владельцев сельскохозяйственной земли — ей принадлежит 340 тыс. га.

По мнению собеседника “Ъ”, ГАП «Ресурс» может попытаться консолидировать 100% доли в приобретенных юрлицах, как только получит одобрение от Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве заявили “Ъ”, что пока не получали соответствующее ходатайство. Впрочем, подобным способом группа выкупила производителя колбас «Владимирский стандарт» (см. “Ъ” от 23 августа 2024 года).

По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, в растениеводстве в последние годы наблюдается резкое снижение рентабельности из-за введения еще в 2021 году экспортных пошлин и ограничений. Сейчас пошлины на зерно рассчитываются на базе индикативных цен, повышаясь вслед за ростом стоимости продукции. Ставка для пшеницы с 15 января 2025 года составляет 2,4 тыс. руб. за тонну. К тому же значительно растет себестоимость производства, говорит господин Сизов. Поэтому, отмечает он, в секторе идет процесс консолидации.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина говорит, что консолидация земельных банков крупных агрохолдингов наблюдается уже на протяжении последних десяти лет: «Сейчас подбираются последние активы».

Другая связанная с ГАП «Ресурс» компания может стать участником другой крупной сделки. 19 декабря 2024 года прошли торги по продаже бизнеса «ТрастАгро-Нива 4», находившегося у банка непрофильных активов «Траст». Лот включал в себя 48 тыс. га земли при начальной стоимости более 1 млрд руб. Единственную заявку подало АО «Рест», возглавляемое Русланом Беретаром. Процедура была признана несостоявшейся из-за получения лишь одной заявки. Но в таких ситуациях, поясняет гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, обычно соглашение заключается с единственным участником торгов.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова