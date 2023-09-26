Суд в Краснодаре признал банкротом Вячеслава Цеповяза

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом Вячеслава Цеповяза, требования кредиторов к которому достигают 2,19 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на источник.

Вчеслав Цеповяз, осужденный за ряд преступлений, совершенных в составе банды «Цапки» в Кущевском районе, является бывшим владельцем ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) "Слава Кубани"». Права на компанию осужденный передал своей матери Тамаре Цеповяз, которая уступила их супруге бывшего владельца Наталье Стришней. Ранее суд признал сделку о передаче компании жене Вячеслава Цеповяза незаконной и расценил ее как попытку увести имущество предприятия от взыскания. Поскольку Тамара Цеповяз скончалась в 2013 году, права на организацию могут быть возвращены ее сыну как наследнику первой очереди.

Кредитором «Славы Кубани» выступает ООО «Агропромышленная корпорация "АСТ Компани М"», выкупившей право требования у потерпевшего по делу о вымогательстве у предпринимателя Николая Захарова (Гордика). В 2008 году под давлением господин Захаров передал права на свою компанию «Агроюгинвест» доверенному лицу Цеповяза.

Несмотря на возражения представителей лица, признанного несостоятельным, суд одобрил процедуру реализации имущества должника. Решение было аргументировано невозможностью Вячеслава Цеповяза претендовать на реструктуризацию долга, поскольку он является осужденным за экономические преступления, а также не может гарантировать погашение требований кредитора, находясь в заключении.

Анастасия Донскова

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