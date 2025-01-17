Перформансы в «Цифергаузе», «Дон Кихот» в Мариинке, Хаски в «Космонавте» и рояль-ветеран в Филармонии

Установившаяся в Петербурге погода совершенно не располагает для прогулок. Поэтому лучший вариант провести ближайшие выходные или свободный вечер на следующей рабочей неделе — это посетить концерт, спектакль или выставку. Вариантов в городе на Неве, как всегда, предостаточно. Лучшие из них — в традиционной культурной подборке «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии Мюзикл «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

С 17 по 19 января в Театре музыкальной комедии покажут мюзикл композитора Андрея Петрова и его дочери Ольги «Капитанская дочка» по одноименному роману Пушкина. Премьера постановки состоялась в текущем театральном сезоне. В главных ролях — звезды российских мюзиклов: Дмитрий Ермак, Дарья Январина, Роман Дряблов, Кирилл Гордеев, Антон Авдеев, Манана Гогитидзе. «Капитанскую дочку», российско-американский мюзикл, Андрей Петров поставил в конце 1990-х годов. В 2002 году спектакль представили в Бостонской консерватории. Постановку отметили за рубежом, но на российской сцене история Петра Гринева и Маши Мироновой не получила широкой известности. В петербургской Музкомедии мюзиклу дали второй шанс.

Насладиться классической музыкой все желающие смогут 18 января в Петрикирхе на концерте «Бах vs. Моцарт» от Amadeus Concerts. Бах и Моцарт — два величайших композитора всех времен. Первый — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии второго — физическое воплощение музыки как явления. В этом концерте организаторы решили «столкнуть» лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда лучшие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Александр Дмитриев

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Дирижер Александр Дмитриев

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

В воскресенье, 19 января, в день 90-летия дирижера Александра Дмитриева, более сорока лет возглавлявшего Академический симфонический оркестр, Петербургская филармония отметит эту дату концертом — посвящением маэстро. В этот вечер в Большом зале будут исполнены сочинения Дебюсси, Мусоргского и Прокофьева. За дирижерским пультом — главный дирижер филармонии, народный артист РФ Николай Алексеев, солист — известный петербургский пианист, артист Академического симфонического оркестра Николай Мажара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Валерий Сюткин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Певец Валерий Сюткин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В тот же вечер 19 января на сцену клуба «Космонавт» вместе с «Рок-н-ролл бэнд» выйдет главный стиляга из Москвы, реаниматор солнечного советского твиста, владелец самых лучших костюмов и стильных оранжевых галстуков Валерий Сюткин — один из самых обаятельных людей с гитарами в России последних 30 лет. Его наследие — невероятно светлые песни, написанные в довольно сложные времена. Этот артист всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой господина Сюткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель и драматург Эдвард Радзинский

Писатель и драматург Эдвард Радзинский



В понедельник, 20 января, в концертном зале «Колизей Арена» на Невском проспекте выступит Эдвард Радзинский. Гостей вечера ждет новая программа из цикла «Загадки истории». Зрители, уже бывавшие на творческих вечерах писателя, драматурга, сценариста и телеведущего, отмечают, что его выступления — это всегда событие. Истинную пронзительность таланта этого человека можно по-настоящему понять и прочувствовать только при личных встречах. Интересные сюжеты всегда соседствуют с философской глубиной и непередаваемой атмосферой времени, о котором эмоционально рассказывает господин Радзинский. Тему вечера артист по традиции не объявляет до самого выхода на сцену, но ни один из его рассказов никогда не повторяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренний двор отеля «Индиго»

Фото: Сергей Богомяко Внутренний двор отеля «Индиго»

Фото: Сергей Богомяко

Отель «Индиго» на улице Чайковского приглашает 20 января на лекцию из цикла «Еврейский художественный авангард» о художниках «Культур-лиги» — появившейся после революции 1917 года и просуществовавшей несколько лет организации, объединившей молодых писателей и поэтов, живописцев, музыкантов, театральных деятелей и педагогов еврейской национальности. Переводчик, исследователь этнографии, истории, фольклора и искусства восточноевропейских евреев, глава научного центра «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге Валерий Дымшиц расскажет о звездах московской сценографии XX века: Исааке Рабиновиче (был главным художником Театра имени Вахтангова), Ниссоне Шифрине (работал в Театре Советской Армии) и Александре Тышлере (служил главным художником Государственного еврейского театра). В юности все трое активно участвовали в деятельности «Культур-лиги».

В течение всей следующей недели иммерсивный театр «Морфеус» будет показывать зрителям сразу несколько своих спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых зависит дальнейший сюжет. На выбор предлагаются захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация, где можно творить и создавать свои миры «Вдох», семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в новом для театра формате true crime детектива — «Судный день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В следующую среду, 22 января, в Бетховенском фойе Большого зала Петербургской филармонии пройдут дневные концерты-воспоминания, воссоздающие программы, звучавшие в этих стенах около 110 лет назад. Тогда в этом пространстве проходили концерты для разместившихся там же солдат и офицеров, раненных на фронтах Первой мировой войны. «Участником» программ станет уникальный рояль старейшей отечественной фирмы «Братья Дидехирс» из коллекции Петербургской филармонии. На концерте, который пройдет в рамках выставочного проекта «Площадь милосердия», прозвучат сочинения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Шопена и других композиторов. Солисты — артисты Заслуженного коллектива России Илья Козлов (скрипка), Дмитрий Хрычев (виолончель), Андреса Измайлова (арфа), Андрей Лаухин (кларнет), Николай Мажара (фортепиано). Со вступительным словом, воссоздавая необходимый исторический контекст к собственно музыкальной программе, перед концертами выступит Юлия Кантор — доктор исторических наук, автор идеи и руководитель выставочного проекта «Площадь милосердия», заместитель директора филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аудиовизуальный перформанс из цикла «Слияние»

Фото: Галерея «Цифергауз» Аудиовизуальный перформанс из цикла «Слияние»

Фото: Галерея «Цифергауз»

Галерея «Цифергауз» в «Новой Голландии» приглашает на премьеры новых аудиовизуальных перформансов из цикла «Слияние». В частности, 22 января серию выступлений в этом пространстве продолжит перформанс Eternal Garden. Авторы, медиахудожница Лена Потуремец и композитор Илья SymphoCat, исследуют парадоксальную силу природы, которая, несмотря на свою хрупкость, способна на удивительное возрождение. На то, чтобы вырастить сад, нужны годы труда и заботы, а уничтожить его можно за считанные секунды. Но цветы вновь распускаются, даже когда надежда кажется утерянной. Визуальная часть перформанса отражает вечный цикл разрушения и перерождения, а резонирующие тембры микротональной музыки напоминают об уязвимости жизни, неизбежности перемен и значимости каждого момента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персональная выставка Михаила Левиуса City of Lost Adults

Фото: Михаил Левиус Персональная выставка Михаила Левиуса City of Lost Adults

Фото: Михаил Левиус

В Anna Nova Gallery 23 января откроется персональная выставка Михаила Левиуса. Проект City of Lost Adults осуществлен в рамках партнерства с московской галереей pop/off/art. Куратор обратится к культуре 1990-х годов, а точнее к хоррор-сказке «Город потерянных детей» (режиссеры: Марк Каро и Жан-Пьер Жене). Стимпанк-фильм представляли на Каннском кинофестивале 1995 года, а костюмы к проекту сделал модельер Жан-Поль Готье. Теперь в художественном формате его покажут в выставочном пространстве на Жуковского, 28. Продлит работу выставка до 16 марта.

В Петрикирхе 24 января приглашают посетить очередной концерт в рамках проекта «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts. Один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений. На концерте прозвучат произведения Баха, Шопена, Вивальди, Рахманинова и других известных композиторов. Исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта — один час без антракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление певца Хаски

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Выступление певца Хаски

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По случаю грядущего Китайского Нового года 25 января в клубе «Космонавт» на Бронницкой выступит знаменитый рэпер Хаски (в миру — Дмитрий Кузнецов). Этот артист известен необычной манерой исполнения, мрачными текстами и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации. Гостей вечера ожидают конкурсы и подарки, маскарад и иммерсивный театр, а также музыкальное шоу. «Нужно только извлечь руины лица из заветренного оливье и прийти к нам, обязательно нарядившись»,— советуют организаторы. Приходить на праздник рекомендуется в новогодних костюмах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт памяти Владимира Высоцкого

Фото: Феликс Кудашев Концерт памяти Владимира Высоцкого

Фото: Феликс Кудашев

Также 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, на сцене концертного зала «Колизей Арена» в исполнении молодых артистов Санкт-Петербурга прозвучат широко популярные и малоизвестные произведения легендарной звезды советского времени. Уточняется, что все номера в спектакле-концерте будут объединены общей канвой — историей жизни одной семьи, отца и сына. Главный герой пытается узнать хоть что-то о пропавшем папе. Но, найдя его воспоминания, открывает для себя не только факты биографии отца, но и целый неизведанный мир Владимира Семеновича.

Идейный вдохновитель проекта и главный режиссер — Леонид Клибанов. Режиссер-постановщик — Алина Тихонова, музыкальный руководитель — Дмитрий Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет Людвига Минкуса «Дон Кихот»

Фото: Наталья Разина Балет Людвига Минкуса «Дон Кихот»

Фото: Наталья Разина

В конце следующей недели, 26 января, на сцене Мариинского театра — знаменитый балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» о любовной истории Китри и Базиля. «Яркий образец балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, юбками в горох, розами и гребнями в женских прическах»,— говорится на сайте театра. Роль Китри исполнит прима-балерина Мариинки Надежда Батоева, роль Базиля — первый солист Филипп Степин.

В этот же день на второй сцене Мариинского театра — знаменитое творение Петра Чайковского «Евгений Онегин», самая популярная русская опера. Классическая история о лишнем герое своего времени — Евгении Онегине, его понимании мира и драматических отношениях с Татьяной Лариной.

Подготовили Андрей Цедрик, Надежда Ярмула