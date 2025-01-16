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Коммерсантъ FM
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РСТ: оформить шенгенскую визу после новогодних каникул стало проще

Записаться на подачу документов на шенгенскую визу после окончания новогодних праздников стало легче, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Спрос на туры в Европу в январе вырос по сравнению с декабрем, когда актуальны были только туры в страны, не требующие долгосрочного оформления виз. Оформление виз занимает меньше времени.

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

По словам начальника отдела продаж туроператора «Содис» Ирины Мануильской, проще всего сейчас оформить шенген в консульстве Греции и визу на Кипр. Она добавила, что сейчас Франция выдает самые длинные визы. Туристы, у которых уже есть в паспорте пятилетний шенген, иногда могут получить годовые визы и даже трехлетние.

«Спрос на Европу оживился, визы делают за 20–25 дней, иногда до 1–2 месяцев в зависимости от направления»,— рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян. Дольше всего оформляют визу в Италию, время ожидания — 40–45 дней. Швейцария ставит визы быстрее всех, срок оформления документа — 10–14 дней.

С увеличением выездного турпотока на 13% за 2024 год вырос спрос российских граждан на оформление деловых и туристических виз, особенно в Японию и Китай. Рост по странам Шенгенского соглашения из-за ужесточения визовых требований сдержанный, в случае с США наблюдается заметное падение.

Подробнее — в материале «Туристы разъехались за визами».

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