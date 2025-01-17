Яблоко разбора

Ряд пользователей iPhone начали сталкиваться со сложностями в работе модуля eSIM, которые приводят к выходу виртуальной сим-карты из строя, а зачастую и к поломкам устройств. Проблема может быть связана, как с устаревшими контроллерами eSIM в iPhone, так и с некорректной работой операторского софта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что пользователи eSIM (виртуальная сим-карта) жалуются на проблемы с их работой на устройствах Apple. В большинстве случаев на iPhone связь пропадает на eSIM, а затем и на физической сим-карте, пишут пользователи в сети. В основном абонентам приходится обращаться в сервисные центры и менять модули eSIM.

Корреспондент “Ъ” нашел более 40 подобных жалоб только за январь 2025 года.

Больше всего приходится на eSIM виртуального оператора связи Т-Банка (ранее Тинькофф-банк) «Т-Мобайл», также пользователи жалуются на проблемы с eSIM Yota, есть единичные сообщения, касающиеся «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС. Сервис ремонта телефонов Pedant.ru за первые две недели 2025 года получил до десяти обращений с такой проблемой, рассказал “Ъ” сооснователь сети Роман Персиянов, добавив, что за «последнее время число обращений увеличилось с iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max».

«Мы фиксируем единичные случаи проблем относительно клиентской базы с iPhone с модулем eSIM российских операторов, в том числе у наших клиентов»,— говорят в «Т-Мобайле» (использует модель Full MVNO на базе сети радиодоступа Tele2 и МТС, абонентская база по состоянию на март 2024 года превышает 6 млн человек). По словам представителя оператора, они передали данные о прошивках и моделях неисправных устройств в Apple, однако «техспециалисты корпорации пока не сформировали позицию о возможных причинах неисправности, но признали проблему и при обращении в их сервисные центры меняют или ремонтируют телефоны после диагностики». Подобные проблемы с eSIM на устройствах Apple также существуют и в других странах, например в Корее (оператор LGU+) и США (AT&T), следует из сообщений пользователей на сайте Apple.

При этом другие операторы уверяют, что не отмечают массовых жалоб абонентов на работу eSIM на iPhone.

Об этом говорят в Yota и «МегаФоне». В МТС и «Вымпелкоме» заявляют, что не фиксировали, чтобы eSIM вызывала поломку смартфона. В Т2 уверяют, что у их абонентов «нет проблем с eSIM», поскольку они не используют апплеты — приложения для eSIM, «некоторые из которых могли стать причиной некорректной работы профилей». В целом у операторов растет число пользователей eSIM. За 2024 год у «Вымпелкома» их стало на 60% больше, в «МегаФоне» использование eSIM «постоянно растет, а основным брендом, на котором используется технология, является Apple».

Источник на рынке электроники связывает проблему с тем, что в устройствах Apple, начиная с iPhone 12, у модели не менялся контроллер eSIM. «Микросхема не выдерживает нагрузки, так как контроллер напрямую общается с модемом, из-за этого выходит из строя и физическая сим-карта, и eSIM»,— говорит он. «У каждого оператора своя уникальная конфигурация профиля eSIM. Это своего рода набор настроек для работы сети оператора, который может отличаться по размеру»,— объясняет собеседник “Ъ”, близкий к операторам связи. При этом различие в размерах профилей обусловлено наличием дополнительного ПО — сервисов, которые предоставляет оператор, добавляет основатель компании Unisimka Анна Кашницкая.

«При активной работе с памятью eSIM-чипа как телефона, так и дополнительных операторских сервисов лимит циклов записи памяти чипа может исчерпаться»,— говорит госпожа Кашницкая. По ее словам, некачественная реализация механизмов управления памятью может привести к потере работоспособности операционной системы (ОС) чипа. «В свою очередь ОС eSIM проходят сертификацию международных консорциумов, которые разрабатывают спецификации для телефонии, чего нельзя сказать об операторских сервисах»,— заключает она.

Алексей Жабин, Тимофей Корнев