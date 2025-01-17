Яблоко разбора
Пользователи Apple жалуются на проблемы с eSIM
Ряд пользователей iPhone начали сталкиваться со сложностями в работе модуля eSIM, которые приводят к выходу виртуальной сим-карты из строя, а зачастую и к поломкам устройств. Проблема может быть связана, как с устаревшими контроллерами eSIM в iPhone, так и с некорректной работой операторского софта.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
“Ъ” обратил внимание, что пользователи eSIM (виртуальная сим-карта) жалуются на проблемы с их работой на устройствах Apple. В большинстве случаев на iPhone связь пропадает на eSIM, а затем и на физической сим-карте, пишут пользователи в сети. В основном абонентам приходится обращаться в сервисные центры и менять модули eSIM.
Корреспондент “Ъ” нашел более 40 подобных жалоб только за январь 2025 года.
Больше всего приходится на eSIM виртуального оператора связи Т-Банка (ранее Тинькофф-банк) «Т-Мобайл», также пользователи жалуются на проблемы с eSIM Yota, есть единичные сообщения, касающиеся «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС. Сервис ремонта телефонов Pedant.ru за первые две недели 2025 года получил до десяти обращений с такой проблемой, рассказал “Ъ” сооснователь сети Роман Персиянов, добавив, что за «последнее время число обращений увеличилось с iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max».
«Мы фиксируем единичные случаи проблем относительно клиентской базы с iPhone с модулем eSIM российских операторов, в том числе у наших клиентов»,— говорят в «Т-Мобайле» (использует модель Full MVNO на базе сети радиодоступа Tele2 и МТС, абонентская база по состоянию на март 2024 года превышает 6 млн человек). По словам представителя оператора, они передали данные о прошивках и моделях неисправных устройств в Apple, однако «техспециалисты корпорации пока не сформировали позицию о возможных причинах неисправности, но признали проблему и при обращении в их сервисные центры меняют или ремонтируют телефоны после диагностики». Подобные проблемы с eSIM на устройствах Apple также существуют и в других странах, например в Корее (оператор LGU+) и США (AT&T), следует из сообщений пользователей на сайте Apple.
При этом другие операторы уверяют, что не отмечают массовых жалоб абонентов на работу eSIM на iPhone.
Об этом говорят в Yota и «МегаФоне». В МТС и «Вымпелкоме» заявляют, что не фиксировали, чтобы eSIM вызывала поломку смартфона. В Т2 уверяют, что у их абонентов «нет проблем с eSIM», поскольку они не используют апплеты — приложения для eSIM, «некоторые из которых могли стать причиной некорректной работы профилей». В целом у операторов растет число пользователей eSIM. За 2024 год у «Вымпелкома» их стало на 60% больше, в «МегаФоне» использование eSIM «постоянно растет, а основным брендом, на котором используется технология, является Apple».
Источник на рынке электроники связывает проблему с тем, что в устройствах Apple, начиная с iPhone 12, у модели не менялся контроллер eSIM. «Микросхема не выдерживает нагрузки, так как контроллер напрямую общается с модемом, из-за этого выходит из строя и физическая сим-карта, и eSIM»,— говорит он. «У каждого оператора своя уникальная конфигурация профиля eSIM. Это своего рода набор настроек для работы сети оператора, который может отличаться по размеру»,— объясняет собеседник “Ъ”, близкий к операторам связи. При этом различие в размерах профилей обусловлено наличием дополнительного ПО — сервисов, которые предоставляет оператор, добавляет основатель компании Unisimka Анна Кашницкая.
«При активной работе с памятью eSIM-чипа как телефона, так и дополнительных операторских сервисов лимит циклов записи памяти чипа может исчерпаться»,— говорит госпожа Кашницкая. По ее словам, некачественная реализация механизмов управления памятью может привести к потере работоспособности операционной системы (ОС) чипа. «В свою очередь ОС eSIM проходят сертификацию международных консорциумов, которые разрабатывают спецификации для телефонии, чего нельзя сказать об операторских сервисах»,— заключает она.