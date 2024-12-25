В рекламе яблоку негде упасть

Образ iPhone в рекламных кампаниях на ТВ, билбордах и в интернете за последние три года растерял популярность — теперь ставка делается на Samsung и другие Android-устройства. Продукция Apple не пользуется спросом у маркетологов на фоне падения продаж ее смартфонов, блокировки функций в России, удаления приложений и отсутствия поддержки рекламодателей со стороны американской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что число использований образа iPhone в рекламе (ТВ, Out of Home (OOH), интернет) у телеком-операторов, банков и других компаний сильно сократилось. Так, компании стали чаще использовать образ Android при продвижении продуктов. Тренд на замещение подтверждают рекламные агентства и дистрибуторы, в их числе NMi Group, VK и «М.Видео-Эльдорадо».

После начала конфликта на Украине Apple остановила официальные поставки своей продукции в РФ, а также начала удалять из AppStore программы российских банков, блокировать некоторые функции в России и т. д.

В «МегаФоне» заявили, что компания старается демонстрировать «нейтральный» образ смартфона в рекламе, без привязки к бренду. В t2 придерживаются аналогичной формулировки и добавляют, что действовать в рамках конкретной торговой марки или операционной системы было бы нецелесообразным.

В качестве причин уменьшения использования образов iPhone директор по работе с мобильными платформами и вендорами VK Антон Вершинин называет в том числе и ограничение сервисов iOS для россиян и удаление привычных приложений из магазина Apple. При этом привычные паттерны поведения пользователя переключились на Android-устройства, где повседневные сервисы доступны, подчеркивает он. В Т-Банке, ВТБ, Сбербанке, МТС, «Вымпелкоме» не ответили “Ъ”.

Другой собеседник “Ъ” среди ритейлеров в качестве причин называет отсутствие предоставления «промомодели» смартфона от самого Apple. «Ранее компания бесплатно предоставляла смартфоны для съемок в рекламе, сейчас этого нет»,— объясняет он. «Если раньше ключевым символом современного смартфона был iPhone, то сегодня на билбордах, в телевизионных роликах и интернет-рекламе все чаще появляются устройства от Samsung, Huawei, Honor и других брендов»,— соглашается представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Однако и вложение в рекламу смартфонов у Apple падает. По данным директора по управлению интеллектуальными ресурсами Okkam Дмитрия Антохина, затраты Apple на рекламу смартфонов в РФ сократились с 8% в 2022 году до 3% в 2024-м. В начале 2024 года ушедшие из РФ бренды электроники возобновили рекламную активность за счет дистрибуторов и ритейлеров (см. “Ъ” от 11 марта). В то же время, продолжает господин Антохин, более 80% рекламы в данной категории в 2024 году приходится на пять китайских брендов: Tecno (22%), Xiaomi (17%), Infinix (16%), Huawei (14%), Honor (12%). «В связи с доминированием коммуникации Android-устройств на российском рынке смещение фокуса на образ Android кажется вполне оправданным»,— подчеркивает Дмитрий Антохин.

В связи с тем, что устройства на Android занимают большую часть рынка и продолжают наращивать свою долю в России, рекламодатели начали активнее использовать смартфоны на этой системе, так как такие гаджеты более узнаваемы в РФ, говорит директор департамента маркетинга компаний Merlion и «Ситилинк» Александр Кузнецов. По данным аналитиков RuStore, в 2024 году доля активных Android-смартфонов в РФ достигла 75%, а планшетов — 55%.

По оценке независимого аналитика Александра Суркова, в совокупности с отсутствием официальных продаж, поддержки, блокировкой некоторых функций для россиян количество продаж устройств Apple в РФ продолжит сокращаться. «Отсутствие образа в рекламе не повлияет на узнаваемость бренда, однако уменьшит заинтересованность в приобретении iPhone»,— говорит он.

Тимофей Корнев, Юлия Юрасова