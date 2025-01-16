«Кроме Украины есть много других проблем»

Наша позиция всем известна — так в Кремле прокомментировали выступление кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Сенате. По его словам, Россия и Украина должны пойти на обоюдные уступки, чтобы найти мирное решение конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что условия Владимира Путина остаются неизменными. Речь идет о выводе украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской республик. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что команда Дональда Трампа не имеет четкого плана дальнейших действий по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Марко Рубио 53 года, он сын кубинских эмигрантов из Майами. Кандидат в государственные секретари Соединенных Штатов выступил на слушаниях в Сенате перед процедурой своего утверждения (или не утверждения). Большой специалист по Латинской Америке, он крайне негативно относится к коммунизму и коммунистам, и это очень мягко сказано. В частности, сенатор от Флориды критикует решение Джо Байдена более не считать Кубу страной-спонсором терроризма. С Китаем у него также очень сложные отношения. Рубио максимально жестко настроен и в отношении Ирана.

Что касается России и Украины и его мнения о том, как можно добиться мира, здесь преобладали в основном общие фразы: нужна смелая дипломатия, обе стороны должны пойти на обоюдные уступки, ибо никто из них не может одержать абсолютную победу. То же самое относительно санкций — это хороший инструмент невоенного давления. Они могут сыграть важную роль на потенциальных переговорах. Не будете соглашаться — усилим, и наоборот. Все это из серии «капитан очевидность». Не подкупают инициативы господина Рубио большой новизной.

Тем не менее можно сделать неутешительный вывод: никакого мирного плана у команды Трампа нет, кроме заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Потенциальный госсекретарь даже не попытался для приличия как-то подготовить к слушаниям хоть бы один более или менее внятный тезис. А что, если Москва и Киев не согласятся? Как Белый дом собирается принуждать их к миру? А если не поможет усиление санкций или же не финансирование Украины?

Главное состоит в том, что, в отличие от администрации Байдена, Трамп дает понять, что кроме Украины есть много других проблем в мире, которые нужно решать. Все просто: когда что-то явно не получается, всегда есть соблазн перестать этим заниматься, взять паузу или переложить на кого-то другого. Пусть Европа занимается — это же у них происходит, вот пусть и прилагают максимум усилий. Но, позвольте, а как же глобальное лидерство Соединенных Штатов, американоцентричный мир и общие ценности демократии? Нестыковка получается.

Между тем у Европы действительно появляется шанс стать снова великой или, наоборот, показать свою полную несостоятельность. Самый вероятный сценарий — не то и не другое, что-то среднее. Хотя, скорее всего, Америка все-таки не останется в стороне, что-нибудь такое и придумает, некую «смелую дипломатию».

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Дмитрий Дризе