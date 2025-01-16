Число избирателей в Нижнем Новгороде вновь превысит 1 млн после расширения

В Нижегородской области на 1 января 2025 года осталось 2,483 млн избирателей. Согласно опубликованной статистике облизбиркома, за год их количество сократилось на 13 тыс. или 0,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на избирательном участке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на избирательном участке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде осталось 982,32 тыс. избирателей, что на 6,46 тыс. или 0,65% меньше в сравнении с данными на 1 января 2024 года. При объединении с Кстовским округом число избирателей в областном центре вновь превысит 1 млн. Этот порог в обратную сторону город перешагнул в 2022 году.

В Кстовском округе количество избирателей за 2024 год выросло со 105,85 до 107,8 тыс. Совокупно в двух муниципалитетах их сейчас насчитывается 1,09 млн. Им предстоит в 2025 году избирать новый созыв гордумы Нижнего Новгорода.

За 2024 год также число избирателей увеличилось в Арзамасе (со 105,28 до 105,95 тыс.), Богородском округе (с 50,2 до 50,6 тыс.) и Лысковском округе (с 27,715 до 27,74 тыс.). В остальных муниципалитетах их количество сократилось.

Ирина Швецова