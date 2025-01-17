Электроника в будущем

В Лас-Вегасе с 7 по 10 января прошла международная выставка технологий Consumer Electronics Show (CES-2025). На ней крупнейшие технологические компании представили свои новинки: от первого в мире расширяющегося ноутбука и роутера с искусственным интеллектом до ложки, которая солит еду самостоятельно. В том, действительно ли это прорывные технологии, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Locher, AP Фото: John Locher, AP

Компьютер всему голова

В Лас-Вегасе закончилась одна из самых значимых выставок потребительской электроники — CES-2025. В этом году в ней участвовали более 4500 компаний и стартапов из почти 150 стран, которые представили свое видение развития передовых технологий. Также на выставку прибыли ведущие технологические гиганты, представившие разработки, многие из которых скоро появятся на рынке. Так, компания Lenovo представила ThinkBook Plus Gen 6 — первый в мире ноутбук с выдвижным OLED-дисплеем. Экран устройства может увеличиваться с 14 до 16,7 дюйма по вертикали по нажатию кнопки или жестом руки перед веб-камерой. В стандартном состоянии дисплей имеет разрешение 20001600 пикселей, которое может расширяться до 20002350 пикселей. Скорость развертывания составляет 10 секунд, а механизм, по заявлению Lenovo, рассчитан на 20тыс. циклов.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra седьмого поколения, оперативной памятью до 32 ГБ и SSD-накопителем емкостью до 1 ТБ. Толщина новинки составляет 19,9 мм, а вес — 1,7 кг, что делает устройство компактным и удобным. Ожидается, что ноутбук поступит в продажу в июне 2025 года по цене от $3499.

Однако, как отмечает американское технологическое издание The Verge, программное обеспечение Windows пока не полностью оптимизировано для работы с такими экранами. Операционная система воспринимает расширенную область дисплея как второй монитор. Эта проблема может требовать использования специальных приложений Lenovo для полноценной работы.

Lenovo сделала эту модель, чтобы продемонстрировать уровень технологий, указывает независимый аналитик Александр Сурков. «Раздвижные экраны и раскладушки — история не для массового потребителя. Сейчас почти все смартфоны и ноутбуки одинаковые, поэтому компаниям нужно как-то выделиться»,— говорит он. Однако руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин, напротив, считает, что раздвижной экран имеет перспективы для массового использования. По его мнению, помимо потребительского рынка раздвижные экраны могут потребоваться в профильных нишах, где следят за объемом носимых с собой вещей. В качестве примера он называет спасателей и врачей скорой помощи, которые имеют немало рабочих инструментов, поэтому им необходимы компактные смартфоны или планшеты с увеличенным экраном.

Еще одним компьютером, представленным на CES, стало устройство компании Nvidia, которая анонсировала выпуск мини-компьютера Project Digits, предназначенного для разработки и тестирования моделей искусственного интеллекта. Устройство оснащено новым чипом SoC GB10, который позволит ускорить обработку моделей искусственного интеллекта.

SoC, или система на кристалле, интегрирует практически все компоненты в один кремниевый чип. Вместе с процессором SoC содержит графический процессор, память, контроллер USB, схемы управления питанием и т. д.

Благодаря сотрудничеству с MediaTek Nvidia интегрировала в GB10 20 ядер на базе архитектуры Arm, что повышает энергоэффективность и производительность системы. Ожидается, что Project Digits поступит в продажу в мае 2025 года по цене $3000, что делает его простым решением для стартапов и образовательных учреждений, стремящихся развивать технологии искусственного интеллекта без необходимости дорогостоящих вложений.

По оценке представителя группы «М.Видео-Эльдорадо», мини-компьютеры Nvidia могут стать популярным инструментом для разработчиков ИИ. Их ключевые преимущества, указывает он, это компактность и энергоэффективность. «Успех будет зависеть от того, насколько удобной Nvidia сделает экосистему для пользователей, в данный момент эти компьютеры будут конкурировать скорее с мини-ПК от Apple, однако эти устройства выигрывают в первую очередь за счет экосистемы»,— подчеркивает представитель компании.

Искусственный интеллект протянет руку

Еще один тренд — оснащение все большего количества устройств искусственным интеллектом. Так, британский стартап WeWALK презентовал обновленную версию умной трости для слабовидящих — Smart Cane 2. Новинка оснащена искусственным интеллектом и улучшенными сенсорами, что повышает безопасность и удобство передвижения людей с ограниченными возможностями. Smart Cane 2 имеет более тонкую и легкую рукоятку (в сравнении с первой моделью, в которой не было ИИ), сопоставимую по весу с обычными белыми тростями, и тактильные кнопки, заменившие сенсорную панель. Обновленные датчики движения отвечают за навигацию, а ультразвуковые сенсоры позволяют обнаруживать препятствия, предупреждая пользователя с помощью вибрации и звуковых сигналов. Также устройство, как и предыдущая модель, оснащено микрофоном и фонариком.

В трость интегрирован голосовой помощник на базе ChatGPT, который предоставляет пользователю информацию в реальном времени без необходимости использовать смартфон. Предварительные заказы на WeWALK Smart Cane 2 уже открыты, а первые поставки ожидаются до конца января. Стоимость устройства составляет $850 с ежемесячной подпиской на голосового помощника за $4,99 или $1150 в случае выбора опции с единоразовым платежом.

Успех таких продуктов зависит от нескольких факторов —стоимости производства, масштабируемости, маркетинга и обратной связи от пользователей для доработки и улучшения продукта, говорит руководитель AI-продуктов Just AI Алексей Борщов. «Если разработчику удастся решить эти задачи, умная трость вполне имеет все шансы стать востребованным и полезным устройством»,— подчеркивает он.

Другую неожиданную новинку с ИИ представила тайваньская ASUS. Компания продемонстрировала на CES-2025 маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000AI. Компания позиционирует его как «первый в мире» роутер с встроенным нейронным процессором а(NPU). Устройство оснащено трехъядерной архитектурой, включающей центральный процессор, NPU и микроконтроллер. Новинка может похвастаться встроенным блокировщиком рекламы, трекеров и вредоносных сайтов, а также технологией уменьшения сетевой задержки в играх. Кроме того, роутер ASUS поддерживает стандарт Wi-Fi 7, подразумевающий работу в трех диапазонах частоты: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Сухая суммарная скорость беспроводной передачи данных достигает 19 Гбит/с. Ожидается, что новинка поступит в продажу во втором квартале 2025 года по цене около $800.

Блокировка рекламы, трекеров и вредоносных сайтов на основе ИИ может быть эффективной, однако проблема с ее применением лежит в плоскости стоимости, говорит архитектор решений ГК «DатаРу» Дмитрий Тонких. «Будет ли фильтрация рекламы и иного нежелательного контента при помощи ИИ эффективнее, чем использование классических алгоритмов? Окажется ли стоимость разработки моделей ИИ для целей безопасности и блокировки нежелательного контента окупаемой?» — размышляет он.

Зарядка-тостер и ложка-солонка

В целом CES славится необычными технологиями, этот год не стал исключением. Стартап Swippitt представил систему мгновенной зарядки смартфонов Instant Power System (IPS), внешне напоминающую тостер. Устройство позволяет заменить разряженный внешний аккумулятор на полностью заряженный за несколько секунд. Система состоит из док-станции Swippitt Hub и специальных чехлов-аккумуляторов Link емкостью 3500 мА•ч. На старте устройство будет совместимо с iPhone 14, 15 и 16. Также в компании обещают сделать интеграцию со смартфонами линейки Samsung Galaxy.

Swippitt Hub одновременно заряжает до пяти аккумуляторов, что делает систему удобной для использования в семьях или небольших офисах, заявляют производители. Фирменное мобильное приложение позволяет отслеживать состояние батарей и управлять процессом зарядки. Предзаказать Swippitt Hub можно за $450, а чехлы-аккумуляторы Link — за $120. Поставки пользователям планируется начать в июне 2025 года.

В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что, несмотря на удобство быстрой смены аккумулятора, система тяжела для реализации со стороны самих производителей смартфонов. «В целом такие технологии, как Huawei Quick Charge, уже показывают впечатляющие результаты: зарядка до 90% за 30 минут подходит для большинства потребителей»,— отмечают в компании.

Японская компания Kirin Holdings привезла на CES-2025 электрическую ложку, предназначенную для усиления соленого вкуса. Устройство, напоминающее обыкновенный столовый прибор, использует слабый электрический ток для повышения восприятия солености пищи без добавления натрия. Продукт оснащен четырьмя уровнями интенсивности, регулируемыми с помощью кнопки на ручке, и работает от литийионной батареи. В мае 2024 года устройство поступило в ограниченную продажу в Японии по цене 19 800 иен (около $125).

По данным производителя, среднее потребление соли среди взрослых в Японии составляет 10,1 г в день, что значительно превышает рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 5 г. Новое устройство призвано помочь снизить потребление соли, сохраняя при этом насыщенный вкус блюд, что особенно актуально для людей, ведущих здоровый образ жизни.

«Подобные странные гаджеты — это всегда очень интересные и забавные продукты, которые люди приобретают ради шутки или просто из желания приобщиться к будущему. Реальная польза от таких изобретений — это обкатка различных технологий»,— считает Антон Фомин.

С господином Фоминым не соглашается директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин, который отмечает, что очень важно обратить внимание на рынок сбыта продукта: «Бренд Kirin — японский. Потребительские привычки жителей этого региона, связанные со здоровьем, могут показаться странными россиянам или европейцам». Однако, говорит он, гаджеты вроде ложки от бренда Kirin могут оказаться востребованы в мире на волне популярности ЗОЖ-устройств.

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Олег Козырицкий