Песков: Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии

Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва имеет соответствующие обязательства на этот счет.

«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии и в рамках Союзного государства, и в рамках других принятых решений»,— заявил Дмитрий Песков. Вслед за этим журналисты уточнили, следует ли из его слов, что Россия не оставит Белоруссию в беде. «Совершенно верно»,— заверил господин Песков.

Ранее сегодня, 16 января, госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что западные страны вынашивают планы по захвату приграничных районов Белоруссии силами белорусских радикалов. «По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории свободной и вводу туда западными странами некоего миротворческого контингента»,— сказал Вольфович в интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня».

В начале декабре президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности стабильности. По словам господина Путина, договор подразумевает возможность использования для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности «всех имеющихся сил и средств», включая расположенное на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.

Анастасия Домбицкая