Герои татарских сказок вышли на федеральный уровень

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов обратился к прокурору Республики Татарстан Альберту Саяргулову с просьбой проверить правомерность действий компании «Национальные игрушки», зарегистрировавшей товарные знаки на имена героев татарских сказок, таких как Шурале, Су Анасы, Алтынчеч, Камыр-Батыр и Казанская царица. Компания-владелица товарных знаков уже подала иск в арбитражный суд к театру кукол «Экият» за использование этих товарных знаков. Минкульт Татарстана обратился в Роспатент с просьбой аннулировать патенты, ссылаясь на то, что образы татарских сказок являются народным достоянием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран III фестиваль театров кукол "Шомбай-fest" в Казани 2019 год

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ III фестиваль театров кукол "Шомбай-fest" в Казани 2019 год

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале сообщил, что обратился к прокурору Татарстана Альберту Саяргулову с просьбой рассмотреть возможное злоупотребление правом со стороны коммерческой компании, зарегистрировавшей товарные знаки на имена героев татарских сказок.

Поводом стали действия Казанской компании ООО «Национальные игрушки», которая зарегистрировала имена персонажей татарских сказок в качестве товарных знаков, затем компания подала досудебную претензию к Татарскому государственному театру кукол «Экият», так как в репертуаре театра имеются два спектакля с названиями «Су анасы» по сказке Габдуллы Тукая и пьесы «Камыр батыр» Саляха Хусни. Компания «Национальные игрушки» запросила 500 тыс. руб. в качестве компенсации за использование этих образов, а также проценты с продажи билетов. Позднее владелец зарегистрированных знаков предложил театру заключить мировое соглашение за символическую сумму в 1 руб. Театр на заключение соглашения не пошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарский государственный театр кукол Экият

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарский государственный театр кукол Экият

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В начале ноября правообладатель товарных знаков ООО «Национальные игрушки» подал иск к театру кукол «Экият» в Арбитражный суд Татарстана о взыскании компенсации в размере 10 тыс. руб. Второй иск «Национальные игрушки» подали к другой компании, ООО «Казанские подарки», о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб.

В разговоре с «Ъ Волга-Урал» Айрат Фаррахов сообщил, что имена героев татарских сказок являются достоянием всех татарстанцев, а действия, направленные на присвоение товарного знака отдельной коммерческой компании, не имеющей отношения к его созданию, являются неправомерными.

«Учитывая то, что эта компания начала подавать иски и требовать деньги, а это однозначно удорожание билетов и так далее, то я считаю, что это злоупотребление правом. <...> Если органы надзора согласятся с этим мнением, то, по крайней мере, значительно легче будет формировать судебную и правовую практику по решению этих вопросов. Вопрос в том, что не только эта компания, но и другие компании в последующем, пользуясь пробелами законодательства, могут получать патенты, а в последующем предлагать лицензионные соглашения и дополнительную плату за пользование этим патентом», — отметил в ходе беседы Айрат Фаррахов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель театра "Экият" Ильгиз Зайниев демонстрирует досудебную претензию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Художественный руководитель театра "Экият" Ильгиз Зайниев демонстрирует досудебную претензию

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казанская компания ООО «Национальные игрушки» зарегистрировала имена персонажей татарских сказок в качестве товарных знаков, а позже подала досудебную претензию к Татарскому государственному театру кукол «Экият», так как в репертуаре театра имеются два спектакля с названиями «Су анасы» по сказке Габдуллы Тукая и пьесы «Камыр батыр» Саляха Хусни. Компания «Национальные игрушки» запросила 500 тыс. руб. в качестве компенсации за использование этих образов, а также проценты с продажи билетов. Позднее владелец зарегистрированных знаков предложил театру заключить мировое соглашение за символическую сумму в 1 руб. Театр на заключение соглашения не пошел.

В начале ноября правообладатель товарных знаков ООО «Национальные игрушки» подал иск к театру кукол «Экият» в Арбитражный суд Татарстана о взыскании компенсации в размере 10 тыс. руб. Второй иск «Национальные игрушки» подали к другой компании, ООО «Казанские подарки», о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб.

Директор компании-владелицы товарных знаков Искандар Асянов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что сумма иска к театру обусловлена тем, что выставить меньшую стоимость невозможно, а иск к ООО «Казанские подарки» был подан из-за использования ими товарного знака «Шурале». Он также отметил, что Федеральная антимонопольная служба планирует провести проверку инцидента после обращения театра.

Искандар Асянов добавил, что персонажи не включены ни в реестр национального достояния России, ни Татарстана. «Существует официальный документ республики, и есть еще в России российский реестр культурного наследия, и эти персонажи туда не входят», — отметил Искандар Асянов.

В пресс-службе Министерства культуры Республики Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что уже в ближайшее время Роспатент может прислать ответ на письмо с просьбой аннулировать патенты «Национальных игрушек» ввиду того, что эти образы являются народным достоянием. В пресс-службе также отметили, что компания подала заявки на регистрацию товарных знаков «Алтынчеч» и «Убырлы Карчык». На мировое соглашение с ООО «Национальные игрушки» в министерстве, являющемся учредителем театра, все так же не планируют идти, но подать встречный иск готовы.

В пресс-службе Татарского государственного академического театра кукол «Экият» отметили лишь, что на сегодняшний день юристы работают по данному вопросу.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Национальные игрушки» было основано в текущем году и занимается оптовой торговлей бытовыми товарами.

Руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что заявитель иска ООО «Национальные игрушки» может являться «патентным троллем», так как компания была создана только 10 января 2024 г., а уже успела получить 6 торговых знаков. В отношении же самой компании, вероятно, будет подано исковое заявление об аннулировании патента.

«Если товарный знак в судебном порядке будет оспорен, то его защита в указанном деле о компенсации в размере 10 тыс. руб. станет невозможной», — отметил Антон Смирнов.



Как сообщил директор компании, «Национальные игрушки» производят стеклянные изделия, ювелирные украшения и игрушки. Товары на данный момент находятся в продаже, в том числе на площадках маркетплейсов.

Влас Северин