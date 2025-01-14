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В Альметьевске во время налета БПЛА эвакуировали семь школ

В семи школах Альметьевска на время опасности атаки БПЛА провели эвакуацию, детей проводили в подвалы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выборочная эвакуация проходила школах № 24, № 25, Инженерном лицее, Адымнар, гимназии № 1, лицее № 2 и Калейкинской школе. В учебных учреждениях занятия не отменяли. В настоящий момент детей выпустили из укрытий.

«Родители могут по желанию забрать детей из учебных заведений. Остальные школы работают в штатном режиме»,— говорится в сообщении администрации города.

Ранее в Альметьевске объявили о проведении мероприятий по антитеррористической защищенности. В городе также объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами.

Диана Соловьёва

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