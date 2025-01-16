Переход Дома связи нижегородским властям завершится в 2026 году
Последние площади в Доме связи, который правительство Нижегородской области выкупило за 757 млн руб., должны перейти в собственность региона во второй половине 2026 года. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений области 16 января 2025 года.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Там уточнили, что сделка по покупке объекта завершена. Состав ведомств, которые переведут в это здание, пока еще в стадии определения.
Финансирование на покупку здания нижегородское заксобрание одобрило в феврале 2024 года. Депутаты сначала сомневались в необходимости этого, но правительство их убедило, сказав, что взамен Российская Федерация передаст в областную собственность комплекс «Нижполиграфа» площадью 55 тыс. кв. м.