Переход Дома связи нижегородским властям завершится в 2026 году

Последние площади в Доме связи, который правительство Нижегородской области выкупило за 757 млн руб., должны перейти в собственность региона во второй половине 2026 года. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений области 16 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Там уточнили, что сделка по покупке объекта завершена. Состав ведомств, которые переведут в это здание, пока еще в стадии определения.

Финансирование на покупку здания нижегородское заксобрание одобрило в феврале 2024 года. Депутаты сначала сомневались в необходимости этого, но правительство их убедило, сказав, что взамен Российская Федерация передаст в областную собственность комплекс «Нижполиграфа» площадью 55 тыс. кв. м.

Ирина Швецова