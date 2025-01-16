WSJ узнала, какие слова Байдена огорчили Харрис

Вице-президент США Камала Харрис огорчена недавними словами президента Джо Байдена о том, что он мог победить Дональда Трампа на выборах, если бы остался в гонке. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к госпоже Харрис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис и Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Камала Харрис и Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В интервью 8 января Джо Байдена спросили, мог ли он одержать победу на президентских выборах. «Это было бы самонадеянно так говорить, но я думаю, да, основываясь на опросах»,— ответил он. Спустя несколько дней он опять заявил о своей возможной победе, добавив, что и «Камала могла бы победить Трампа».

Приближенные к госпоже Харрис рассказали WSJ, что высказывания Джо Байдена демонстрируют «одностороннюю лояльность» в их отношениях. Газета отмечает, что Камала Харрис ни разу не критиковала Джо Байдена за время всего президентского срока, а также публично поддержала его после неуверенного выступления на дебатах.

О своем решении выйти из президентской гонки Джо Байден объявил меньше чем за сто дней до дня голосования. Занявшей его место Камале Харрис не удалось набрать необходимые 270 голосов выборщиков. Дональд Трамп был избран новым президентом США с результатом в 312 голосов, у Харрис — 226 голосов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джо Байден запишет четыре года себе в плюс».