Джо Байден запишет четыре года себе в плюс

Президент США Джо Байден в среду выступит с обращением к нации, в котором подведет итоги своей работы перед уходом из Белого дома 20 января. В своей прощальной речи Джо Байден намерен оставить за собой последнее слово в споре о том, чем было его правление для Америки и мира. Свои главные тезисы уходящий президент изложил накануне в Госдепе США, выразив убежденность в том, что его руководство вызвало подъем экономики США и укрепление мирового лидерства страны. Давая понять, что Америка не утратила величие, которое обещает вернуть ей новый президент Дональд Трамп, на финише своего правления Джо Байден прилагает последние усилия для будущего реванша демократического кандидата на выборах 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены команды уходящего президента США Джо Байдена (на фото) признаются, что одной из главных его проблем была неспособность оперативно реагировать на происходящие события

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Члены команды уходящего президента США Джо Байдена (на фото) признаются, что одной из главных его проблем была неспособность оперативно реагировать на происходящие события

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Намеченная на 15 января последняя речь 46-го президента США станет финальной частью традиционного политического ритуала прощания американского лидера со страной и миром после завершения четырехлетнего срока его полномочий. Учитывая, что уже 20 января присягу на ступенях Белого дома принесет его непримиримый оппонент Дональд Трамп, неоднократно называвший его «сонным Джо» и выставлявший его объектом постоянных насмешек, перед уходом из Белого дома Джо Байден сделает «последний выстрел» в своей политической дуэли с избранным республиканским президентом.

Перед тем как попрощаться с нацией, в понедельник 46-й президент США уже приступил к подведению итогов своего правления, выступив в Госдепе США с внешнеполитической речью. Из нее можно сделать вывод, что уходящий глава Белого дома был не «сонным», а «бессонным», работая не покладая рук на благо Америки и ее союзников и заставляя трепетать ее главных соперников — Россию, Китай, Иран, Северную Корею.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между ядерными державами. Мы справились с обеими»,— похвалил себя Джо Байден.

«Мы беспрецедентно увеличили число союзников, сделали крупнейшие за десятилетия инвестиции в оборонную промышленность, стали лидерами в сфере искусственного интеллекта»,— продолжал он перечислять свои достижения.

Столь же радужную картину в его интерпретации представляет собой и «процветающая экономика», которую уходящая команда Белого дома оставляет администрации Трампа. «Наши технологии — предмет зависти всего мира, мы сделали самые значительные инвестиции в Америку и американские рабочие места благодаря договоренностям о восстановлении дорог и мостов, портов и аэропортов, систем очистки воды, доступного высокоскоростного интернета. Мы сделали самые крупные инвестиции в климат и чистую энергию, которые когда-либо были на планете за всю ее историю»,— сделал свою заявку на место в американской истории Джо Байден.

Накануне отчета о проделанной работе 46-го президента США зрители телеканала Fox News услышали крайне нелицеприятную альтернативную оценку итогов его правления, которую в минувшее воскресенье дал будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. «Байден оставил нам катастрофу не только на границе, но и в экономике. Байден повысил госдолг на триллионы долларов в мирное время, цены на нефть взлетели до небес в последние два месяца администрации Джо Байдена, в том числе из-за решений, принятых им. Он на самом деле оставляет американский народ не с хорошей экономикой. Именно поэтому люди проголосовали за Трампа»,— заявил в интервью Fox News второй человек в новой администрации в Белом доме.

По словам господина Вэнса, уходящая администрация серьезно усугубила миграционный кризис в стране, который входит в число ключевых вопросов межпартийной борьбы в США.

Сам Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что после инаугурации намерен провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов. Учитывая продолжающийся спор о том, как оценивать фигуру Джо Байдена, его политическое наследие и ситуацию в лагере демократов после утраты ими Белого дома, уходящий президент и его окружение предпринимают последние усилия для того, чтобы дезавуировать главные обвинения своих оппонентов.

Как заявил в интервью Bloomberg советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, Джо Байден не страдает от ментального спада и все четыре года результативно руководил внешней и внутренней политикой США. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что окружение Джо Байдена на протяжении четырех лет его пребывания на посту главы государства обеспечивало специальные условия для работы самого возрастного президента в истории США (в ноябре ему исполнилось 82 года).

Ссылаясь на неназванных сотрудников уходящей администрации США, знакомых с деталями взаимодействия президента с членами его команды, The Wall Street Journal указала на то, что проблемой главы Белого дома была его неспособность оперативно реагировать на происходящие события. В свою очередь, используя регулярные ляпы, оговорки и странную манеру поведения Байдена на публике, республиканцы ставили под сомнение его способность эффективно управлять государством.

В конце прошлой недели сам Джо Байден опроверг версию о том, что после ухода в отставку он якобы перестанет появляться в публичном пространстве и будет быстро забыт. «Я не собираюсь исчезать из виду или из памяти»,— заявил Джо Байден, отвечая на вопрос о том, чем он планирует заниматься после ухода с поста президента.

Сергей Строкань