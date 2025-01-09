Байден заявил о возможности победить Трампа на выборах президента в 2024 году

Уходящий президент США Джо Байден в интервью газете USA Today заявил, что мог бы победить республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Вместе с тем он высказал сомнения относительно своих возможностей оставаться на занимаемой должности еще четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Это звучит, но я думаю, что да,— ответил господин Байден на вопрос, мог ли он победить, если бы в июле не прекратил предвыборную кампанию.— Со здоровьем все хорошо, но кто знает, что будет, когда мне исполнится 86 лет?»

Действующий глава американского государства уточнил, что на предыдущих выборах в 2020 году, когда ему удалось обойти господина Трампа, демократ «действительно думал о самых высоких шансах на победу». «Но я также не хотел быть президентом, когда мне будет 85–86 лет. Поэтому я заговорил о передаче эстафеты»,— признался он.

6 января Конгресс США официально объявил Дональда Трампа победителем президентских выборов 2024 года. Действующая вице-президент демократка Камала Харрис, которая была соперницей политика на ноябрьских выборах, в качестве председателя Сената подтвердила победу республиканца. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января.