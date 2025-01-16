Совбез Белоруссии заявил о планах Запада захватить приграничные районы страны

Запад намерен с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда миротворческие силы, утверждает госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, для этого в Польше создали командно-координационный центр «Посполитое рушение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Вольфович считает, что Украина превратилась «в некую серую зону» и используется Западом для ведения прокси-войны с Россией и Белоруссией. Он убежден, что специалисты украинских и западных спецслужб уже готовят членов различных экстремистских формирований, состоящих из «белорусских радикалов». Эти подразделения якобы задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск.

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории свободной и вводу туда западными странами некоего миротворческого контингента»,— сказал госсекретарь в интервью газете «Беларусь сегодня».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в октябре 2022 года говорил, что в Польше, Литве, Украине готовят радикалов для диверсий в республике. В ноябре 2024-го Минобороны Белоруссии заявило, что уехавшие из страны оппозиционные деятели ведут подготовку к смещению действующей власти.

Об отношениях России и Белоруссии — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».