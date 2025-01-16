Умер экс-ректор ярославского пединститута Владимир Шадриков

Скончался бывший ректор Ярославского педагогического института, экс-замминистра просвещения СССР Владимир Шадриков. Ему было 85 лет. Информацию опубликовали в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шадриков

Фото: Ярославский педагогический, страница «Вконтакте» Владимир Шадриков

Фото: Ярославский педагогический, страница «Вконтакте»

Господин Шадриков был специалистом в области педагогической, дифференциальной, неокогнитивной психологии. Возглавлял ярославский вуз с 1982 по 1985 год, с 1985 по 1988 год был заместителем министра просвещения СССР. С 1982 года являлся член-корреспондентом Академии педагогических наук СССР, а с 1990 года — академиком Российской академии образования.

«Владимир Дмитриевич до последних дней жизни был лидером узнаваемой далеко за пределами региона Ярославской психологической научной школы — школы Шадрикова. Любому аспиранту хорошо знакома его теория системогенеза деятельности. Для меня, как и для многих, он был наставником»,— сказал ректор ЯГПУ Михаил Груздев, добавив, что в память о господине Шадрикове будет названа аудитория в вузе.

Алла Чижова