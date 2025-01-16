Улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят почти на 600 метров

Улицу Валерия Гаврилина на Парнасе продлят на 570 метров. Соответствующий документ о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Валерия Гаврилина на Парнасе

Фото: Wikipedia / Дмитрий Ратников Улица Валерия Гаврилина на Парнасе

Фото: Wikipedia / Дмитрий Ратников

Новый участок протянут до улицы Шишкина. В проекте для магистрали предусмотрели от двух до четырех полос движения шириной по 3,5 метра.

В этом же документе отмечается, что вдоль соседней Заречной улицы построят трамвайную линию. Полностью документацию подготовят до 27 декабря 2025 года, предложение по проектам планировки КГА будет принимать до 27 марта включительно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на проектирование площадки Особой экономической зоны «Парнас» власти Санкт-Петербурга готовы выделить 94,3 млн рублей.

Андрей Маркелов